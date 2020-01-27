Спасатели проводят тренировки к предстоящему Кубку мира по фристайлу

Соревнования в дисциплине «ски-кросс» пройдут 23 февраля в Миассе.

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Уже менее, чем через месяц в ГЛЦ «Солнечная долина» состоится Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». И пока спортсмены только готовятся к приезду в Миасс, попутно участвуя в этапах Кубка мира, к предстоящему турниру готовятся ещё одни незаменимые люди.

Бригады спасателей и врачей провели первую тренировку с имитацией реальной ситуации. Как рассказала руководитель медицинской службы Наталья Евчая, они выбрали самую «тяжёлую» травму — спинальную, с повреждением головного мозга. Как отметили медработники, спасатели очень быстро довезли «пациента» с трассы до реанимобиля.

«Задача медицинской службы на любых соревнованиях — быстро и качественно оказать медпомощь в самые короткие сроки, чтобы спасти не только здоровье, но иногда и жизнь. Для этого очень важна совместная работа спасателей и медиков на трассе. Все наши бригады располагаются максимально близко к самым опасным участкам. Здесь самое главное — опыт врача, который дежурит в бригаде. Он должен быстро оценить ситуацию и передать данные о состоянии пострадавшего», — рассказала Наталья Евчая.

Спасатели, которые будут дежурить во время Кубка мира, не первый год работают на крупных соревнованиях. Всего их 13 человек, половина из Миасса, остальные — из Златоуста. Они будут обеспечивать эвакуацию пострадавших спортсменов непосредственно с трассы.

«Окончательная тренировка будет 19 февраля — в день заезда спортсменов, когда полностью будет готова трасса. Наша задача состоит в том, чтобы быстро и эффективно мобилизовать пострадавшего и эвакуировать до кареты скорой помощи. Мы используем вакуумные шины и матрас. Они используются для того, чтобы конечности оставались в неподвижном состоянии», — отметил начальник спасательной службы ГЛЦ «Солнечная долина» Виталий Холин.

Напомним, Кубок мира по фристайлу пройдёт 23 февраля уже в четвёртый раз. В состав сборной России входят два южноуральских спортсмена — Игорь Омелин и Анастасия Чирцова. Символом миасского этапа традиционно станут златоустовские короны. Билеты на мероприятие уже в продаже: их стоимость варьируется от 100 до 700 рублей.