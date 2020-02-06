Сборная России в полную силу готовится к этапу Кубка мира по фристайлу

Он пройдёт в Миассе в конце февраля.

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22 и 23 февраля в Миассе на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» пройдёт этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». И национальная сборная в полную силу продолжает готовиться к этим соревнованиям.

«На этой неделе с 7 по 9 февраля должен был состояться этап Кубка мира в Германии, но его отменили из-за погодных условий. Мы приняли решение остаться в Европе и ещё потренироваться. Пробудем здесь до 10 февраля,а уже с 17 февраля начнём работу в «Солнечной долине»», — поделился старший тренер сборной Леонид Мехряков.

Отметим, что домашний этап Кука мира по фристайлу даёт возможность России представить расширенную сборную. Окончательно в неё войдут 15 спортсменов, их фамилии объявят позже. Всего же планируется около сотни спортсменов из 18 стран. А награды победителям и призёрам традиционно делают златоустовские мастера. Символом миасского этапа стали короны.

К слову, всех зрителей ждут не только горячие баталии на трассе, но и красочная развлекательная программа. На сцене выступят различные творческие коллективы, будет организована ярмарка, фуд-корт и тематические зоны. Помимо этого, трассы в «Солнечной долине» будут работать в обычном режиме. Поэтому помимо просмотра соревнований, гости могут сами покататься на склонах курорта.

Стоимость билетов варьируется от 100 до 700 рублей, их можно приобрести в городских зрелищных кассах, а также непосредственно в ГЛК «Солнечная долина».