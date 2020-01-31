Китайские спортсмены не приедут на Кубок мира по фристайлу в Миасс

Зрителей и участников турнира успокоили в Министерстве спорта региона.

Послушать 00:00

Министерство спорта Челябинской области выступило с заявлением по проведению Кубка мира по фристайлу в Миассе. В ведомстве заявили, что вспышка коронавируса в Китае не повлияет на турнир. Спортсмены из КНР не подали заявку на участие.

«В текущем сезоне розыгрыша Кубка мира в дисциплине „ски-кросс“ китайские спортсмены занимают скромные позиции. Организаторы южноуральского этапа Кубка мира ожидают около 100 участников соревнований из 16-18 стран, представителей Китая среди них не значатся», — сообщили в пресс-службе Минспорта.

Зрители и участники могут не переживать за своё здоровье, добавили в ведомстве. Билеты на выступления сейчас в продаже. Их можно купить за 100-700 рублей.

Кубок мира в дисциплине ски-кросс пройдёт в «Солнечной долине» 22-23 февраля. Это будет четвертый такой турнир на Южном Урале. И в предыдущие 2 года китайские спортсмены тоже не заявлялись на соревнования.

Напомним, что вспышка нового коронавируса началась в Китае в середине декабря 2019 года. Накануне ВОЗ признала распространение болезни международной чрезвычайной ситуацией.