/ Женщины-спасатели протянули на канате 350-килограммовый внедорожник

На центральной площади Челябинска состоялся кроссфит.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Открытый чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей проходит в эти выходные в Челябинске. Центральная площадь города превратилась в огромную спортивную арену под открытым небом. Среди участников — сотрудники МЧС из Екатеринбурга, Озерска, Южноуральска, Трехгорного, Челябинска. За победу борются четыре женщины и восемь мужчин. Спортсменам необходимо максимально быстро свернуть утяжеленные песком пожарные рукава, перенести 70-килограммовых манекенов, сдвинуть 12-тонную автоцистерну и внедорожник.

Поддрежите участников и это придаст им сил. — призывал с трибуны ведущий соревнований.

По итогам соревнований их победители отправятся в Иркутск, где 28 апреля пройдет Международный чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту.









