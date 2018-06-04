/ Малыша заблокировала пластмассовая машинка

Избавиться от «ловушки» ребенку помогли спасатели.

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В минувшие выходные спасатели вызволяли юного автомобилиста из пластмассовой машинки. Играя с ней, полуторагодовалый мальчик неожиданно провалился. Его нога попала в щель на дне игрушки. Рядом с ребенком находилась бабушка. Она начала вызволять внука из машинки, но самостоятельно не справилась. Испугавшись, малыш начал плакать.

2 июня в Миасский спасотряд областной службы поступил вызов на улицу Гвардейскую. Полуторагодовалый мальчик играл с большой игрушечной машиной, но в какой-то момент ножка ребенка провалилась в зазор на раме машины и застряла. Прибыв на место, сотрудники спасотряда аккуратно вырезали фрагмент игрушки бокорезами, открутили кузов и освободили ребенка. К счастью, мальчик не получил никаких повреждений. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Даже пластмассовая машинка, несмотря на действия спасателей, осталась пригодной для игр малыша.