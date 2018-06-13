/ Семилетний мальчик застрял в металлической гайке

Помочь юному экспериментатору не смогли даже медики.

Семилетний житель Чебаркуля стал жертвой собственной любознательности. Он нашел дома гайку и надел ее на средний палец правой руки. Снять деталь оказалось непросто. Это не получилось ни у мальчика, ни у его старших родственников.

Не смогли снять «украшение» и папа с бабушкой. Они привезли мальчика в травмпункт, но у медиков, разумеется, не нашлось слесарного инструмента. Тогда родители перевезли ребёнка в пожарную часть № 48. — сообщил спасатель Миасского поисково-спасательного отряда Дмитрий Головин.

Туда на помощь вызвали специалистов спасотряда. Совместно они спилили гайку ножовкой по металлу. Помощь подоспела вовремя, палец малыша не пострадал.