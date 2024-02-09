Спартакиада‑2024: в шорт‑треке и лыжах разыграют первые комплекты наград

Анонс первого дня соревнований главного старта зимы

Сегодня, 9 февраля, в пяти регионах стартует Всероссийская зимняя спартакиада. Первые комплекты медалей разыграют в Челябинске представители шорт-трека. На льду «Уральской молнии» определятся победители и призеры на дистанции 1500 метров среди мужчин и женщин. В Тюмени разыграют медали спартакиады лыжники в спринтерских гонках, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде пройдут с 9 по 12 февраля на льду челябинского дворца «Уральская молния». Спортсменам предстоит разыграть девять комплектов медалей: в шести личных дисциплинах и трех эстафетах — мужской, женской и смешанной.

В первый день турнира, 9 февраля, состоятся забеги на дистанции 1500 метров. Начало соревнований в 11:50. В утренней части программы спортсменам предстоит провести предварительные забеги, четвертьфиналы и полуфиналы, в 15:30 запланированы финалы.

Готовятся выйти на старт и шесть спортсменов Челябинской области. Лидером южноуральской команды является участница Олимпийских игр, чемпионка Европы Екатерина Алдошкина. Выйдут на родной лед и ее подруги по команде Анна Матвеева, Юлия Береснева и Мария Труханова. В мужских состязаниях за награды будут бороться Даниил Ейбог и Даниил Николаев. Главной звездой турнира является олимпийский чемпион Семен Елистратов из Уфы.

Также в первый день спартакиады разыграют звание сильнейших и лыжники. В Тюмени они определят победителей и призеров в мужских и женских спринтерских гонках.

Начинают свой долгий групповой этап керлингисты. Этот турнир пройдет в Красноярске. Первые игры проведут представители смешанных пар. Ну а в Краснодарском крае на санно-бобслейной трассе «Санки» состоятся квалификационные заезды в бобслее и скелетоне.

Главным же событием дня станет торжественная церемония открытия спартакиады, которая начнется в 19:00 в челябинской ледовой арене «Трактор». Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают зрителям грандиозное шоу. В нем отразят историю России, культуру регионов страны и технологии будущего. Проведет церемонию олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а хедлайнером станет певец Niletto.

Внимание: указано челябинское время.

Возрастное ограничение: 0+

Использованы фото всероссийских федераций по видам спорта.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).