Спартакиада-2024: снова будут жаркие разборки на лыжах, коньках и сноуборде

В третий день участники соревнований поборются за медали в трех видах спорта

В Челябинской области еще не лютые морозы, но стало заметно холодней. Однако на спортивных площадках Всероссийской зимней Спартакиады спортсменов ожидает горячая поддержка. Полные трибуны в состязаниях по биатлону, сноуборду и шорт-треку им гарантированы. Представляем анонс главных событий третьего дня главного спортивного события зимы.

Яркая церемония открытия и резвый старт Всероссийской зимней Спартакиады, по всей видимости, оказал должный эффект на жителей Челябинской области. Уже вчера полные аншлаги собрали состязания по шорт-треку в ЛД «Уральская молния», биатлону на ЛБК им. Светланы Ишмуратовой и сноуборду на ГЛК «Солнечная долина». И это несмотря на холода (не путать с морозами!), которые все ближе подступают к Южному Уралу.

Сегодня будут разыграны 7 комплектов наград в этих трех видах спорта. И наверняка они вновь соберут солидную зрительскую аудиторию. В Златоусте состоятся гонки преследования с гандикапом, добытым спортсменами в спринтерских гонках.

Главный вопрос: удержит ли лидерство победитель вчерашних соревнований Эдуард Латыпов из Уфы. Кирилл Бажин и Даниил Серохвостов отправятся со стартовой колодки спустя 15 и 21 секунду позади лидера соответственно. У женщин аналогичная задача по сохранению лидерской майки стоит перед Анастасией Батмановой из Сахалинской области.

В сноуборде ждет яркая борьба за победу у представителей параллельного гигантского слалома. Состязания пройдут на ГЛК «Солнечная долина». Есть повод для того, чтобы потренировать свои голосовые связки южноуральцам. Им есть кого поддержать: и в мужском и женском турнирах есть райдеры Челябинской области, которые будут бороться за высокие места.

Интенсивная программа будет и на льду «Уральской молнии» в шорт-треке. Здесь сильнейшие спортсмены страны разыграют аж три комплекта медалей. Сначала предстоит выяснить отношения мужчинам и женщинам на дистанции 1000 метров, а затем состоится финал смешанной эстафеты. Увы, но в этом виде программы наших земляков не будет. Накануне в полуфинале сборная Челябинской области совершила падение, не смогла финишировать и вынуждена была выбыть из борьбы за медали.

Между тем, в Красноярске продолжатся поединки группового этапа в мужском и женском турнирах, а также состязаниях смешанных пар. Здесь турнир растянется надолго, всем командам на групповом этапе необходимо сыграть по 9 матчей.

В Сочи снова будут отрабатывать мастерство представители бобслея и скелетона в квалификационных заездах. Но развязка уже близка — завтра представители этих технических дисциплин разыграют первые комплекты наград.