На Всероссийской зимней Спартакиаде выступят 124 спортсмена из Челябинской области

Южноуральские атлеты будут представлены в 10 видах спорта

На Всероссийской зимней Спартакиаде выступят 124 спортсмена Челябинской области в 10 видах спорта. Первое областное изучило заявки команд на главные старты спортивной зимы, которые пройдут с 9 по 18 февраля в пяти регионах страны. Публикуем полный список участников южноуральской команды и рассказываем, в каких видах программы у наших земляков есть больше шансов побороться за медали.

Альпинизм

Спортсмены Челябинской области:

Женщины: Кристина Кисматова, Дарья Зинченко, Елена Мицан.

Мужчины: Олег Можгин, Петр Тихонов, Александр Сапожников, Андрей Афанасьев.

Медальный прогноз: 1 золото, 1 бронза.

Состязания по этой олимпийской дисциплине пройдут в Свердловской области на горнолыжном курорте «Гора Белая». Но нам есть за кого поболеть и поддержать. Челябинскую область в этих состязаниях представят семь спортсменов. При этом все они занимаются ски-альпинизмом в Магнитогорске.

В текущем сезоне они здорово выступают на этапах Кубка России. Например, Дарья Зинченко, Кристина Кисматова и Олег Можгин становились призерами соревнований. За их плечами большой опыт участие в крупных турнирах. Но и соперников у них хоть отбавляй.

И все же, на как минимум одну медаль Челябинская область вправе рассчитывать, а при благоприятных раскладах наши земляки могут завоевать и 3-4 награды. Но все же будем проявлять сдержанный оптимизм. Будет здорово, если магнитогорцы смогут выиграть золото в эстафете и зацепиться за одну-две медали в спринтерских личных дисциплинах.

Биатлон

Спортсмены Челябинской области:

Женщины: Ирина Андреева, Мария Арзамасцева.

Мужчины: Евгений Жданов, Роман Варенников, Константин Краснобояров.

Медальный прогноз: без медалей.

Здесь у наших земляков шансов на медали нет. К сожалению, в этом виде спорта Челябинская область давно утратила лидирующие позиции. Но это не значит, что наших земляков можно оставить без поддержки. Они будут на состязаниях в Златоусте решать свои локальные задачи — стараться занять место как можно выше в итоговом протоколе. От этого зависит количество очков, которые они принесут региону в командный зачет.

Лидерами южноуральской команды являются Евгений Жданов и Ирина Андреева. Именно они чаще других попадают в топ-30 на этапах Кубка страны, проявляли себя на первенствах России. Будем надеяться, что поддержка болельщиков и родная трасса в Златоусте помогут им показать максимальный результат.

Горнолыжный спорт

Спортсмены Челябинской области:

Мужчины: Семен Челмакин, Иван Челмакин, Дмитрий Кириллов, Максим Иванов, Глеб Валиуллин, Иван Никитин.

Женщины: Златослава Титко, Софья Денисова.

Медальный прогноз: 1 серебряная медаль.

Ведущие горнолыжники страны разыграют 4 комплекта наград на соревнованиях в Центре активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе. Челябинская область заявила на турнир шесть спортсменов — четыре участника примут участие в мужских состязаниях и два — в женских.

В нашей команде в основном молодые и перспективные горнолыжники, им еще предстоит повзрослеть и набраться опыта на всероссийских соревнованиях. Поэтому им сложно будет рассчитывать на высокие места. Зато есть один безусловный лидер, который в этом году уже не раз становился призером этапов Кубка России.

У Семена Челмакина больше шансов стать призером в дисциплине «слалом». И сам спортсмен говорил, что здесь он планирует делать ставку. Будет здорово, если на Спартакиаде он поднимется на пьедестал. Прогнозируем ему серебро с тем расчетом, что домашняя и знакомая трасса поможет ему показать быстрые секунды.

Керлинг

Спортсмены Челябинской области:

Женщины: Алеся Сидорик, Анна Щупко, Кристина Савушкина, Леона Шабалкина, Алина Передерий.

Мужчины: Вячеслав Киссельман, Виктор Алтухов, Владимир Алипкин, Михаил Саморуков, Дмитрий Кормилицин.

Медальный прогноз: без медалей.

Уже сам факт того, что две наши южноуральские команды пробились на Спартакиаду — несомненное достижение. В Челябинской области нет хороших условий для развития этого вида спорта, а льда для качественной подготовки во Дворце «Уральская молния» не хватает.

Впрочем, биться за высокие места наши мужская и женская команды, конечно же, будут. И при доли везения и удачи вполне могут преподнести сюрприз. Но все же рассчитывать на это не стоит — уже слишком сильны конкуренты. Зато керлингисты Челябинской области гарантированно принесут регионы зачетные очки. Они ой как могут пригодиться в общем зачете Спартакиады.

Конькобежный спорт

Спортсмены Челябинской области:

Женщины: Ольга Фаткулина, Екатерина Алдошкина, Мария Гудошникова, Анастасия Алтухова, Полина Чеснокова, Анастасия Григорьева.

Мужчины: Степан Чистяков, Никита Базюк, Сергей Бородулин, Роман Тиханов, Илья Эбингер, Дмитрий Крылов.

Медальный прогноз: 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы.

В конькобежном спорте у Челябинской области сильные традиции и хорошая команда. И есть все основания полагать, что наши земляки могут побороться даже за победу в командном зачете в этом виде спорта. Тем более что выступать они будут на родном льду «Уральской молнии».

На Спартакиаде будут разыграны 14 комплектов наград в конькобежном спорте. И едва ли не в каждом виде наши земляки будут претендовать на медали. Делать относительно их какие-то медальные прогнозы очень сложно.

Предполагаем, что южноуральцы могут выиграть золото в женской командной гонке. «Отдаем» еще одну победу нашей Екатерине Алдошкиной. Хотя многое будет зависеть от того, какие дистанции побежит спортсменка. На последнем чемпионате России она выиграла четыре (!) золотые медали, став героиней состязаний. Но наша Катя планирует выступить на Спартакиаде и в турнире по шорт-треку.

Наверняка она же завоюет одну из медалей еще в одном виде программы. Могут побороться в командной гонке за место на подиуме и наши мужики. Не сбрасываем со счетов Никиту Базюка, Степана Чистякова и Анастасию Григорьеву. Каждый из них может рассчитывать место на пьедестале. Ну и будем держать кулачки за Оленьку Фаткулину. Будет очень обидно и горько, если нашей прославленной спортсменке не удастся завоевать медаль.

Лыжные гонки

Спортсмены Челябинской области:

Мужчины: Владислав Вечканов, Данила Карпасюк, Даниил Зимин, Вячеслав Сапегин, Евгений Мальцев, Дмитрий Волков, Андрей Косых, Дмитрий Паршуков.

Женщины: Алена Плечева, Ника Выскуба, Анастасия Александрова, Дарья Лещенко, Мария Дорогокупля, Анастасия Степанова, Ольга Казакова, Ульяна Низамеева.

Медальный прогноз: без медалей

Полноценной и многочисленной командой будет представлена на Спартакиаде сборная Челябинской области в соревнованиях по лыжным гонкам. В Тюмень отправились 16 наших земляков. Однако конкурировать с сильнейшими спортсменами страны им еще рано.

Для южноуральских лыжников задача сводится к тому, чтобы по возможности подняться как можно выше в итоговых протоколах. Больше шансов добиться высоких результатов у Владислава Вечканова и Алене Плечевой. Пожалуй, теоретические шансы оказаться на подиуме у наших земляков лишь в командном спринте. Однако и здесь должны сойтись все звезды.

Сноуборд

Спортсмены Челябинской области:

Мужчины: Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Семен Петько, Никита Мусин, Олег Белоусов, Макар Бородин, Марк Семенов, Илья Баскаков, Арсений Черных, Вячеслав Зиновьев, Владислав Кирдяшкин, Давид Курбанов, Ярослав Федоровский.

Женщины: Мария Волгина, Алина Рафикова, Яна Ульянова, Анисья Вечканова, Софья Бородина, Дарья Тихонова, Вероника Бруенкова, Елизавета Давыдова, Татьяна Воробьева, Ольга Павлова, Софья Сидорова.

Медальный прогноз: 2 серебра и 1 бронза.

Солидный состав заявила сборной Челябинской области и в состязаниях по сноуборду. На склоны «Солнечной долины» в Миассе выйдут 24 южноуральских спортсмена. Главные наши надежды связаны с дисциплиной параллельный слалом-гигант. Здесь высокие шансы на призовое место у Ярослава Степанко, Ильи Витюгова и Марии Волгиной. Рискнем предположить, что Степанко и Волгина окажутся на подиуме.

Еще одну медаль (а может быть и две) завоюет для региона Илья Баскаков. В акробатических дисциплинах сноуборда (хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр) может рассчитывать на высокий результат и Дарья Тихонова. Что касается других наших земляков, то им пока сложно бороться за медали.

Фристайл

Спортсмены Челябинской области:

Мужчины: Игорь Омелин, Георгий Коротков, Артем Семенов, Леонид Фролов, Савелий Бармин, Прохор Шурыкин, Эдуард Шамшеев, Алексей Пилюгин, Владимир Чечушков.

Женщины: Александра Глазкова, Екатерина Ефремова, Екатерина Селезнева, Кира Осипова, Елизавета Селина.

Медальный прогноз: 2 золота, 1 серебро.

Хорошо должны выступить на Спартакиаде и южноуральские фристайлисты. Как минимум в двух видах программы наши земляки претендуют не только на медали, но и являются главными фаворитами в борьбе за золото.

Один из них, конечно же, лидер российской сборной по ски-кроссу Игорь Омелин. Уроженец Аши в этом сезоне очень хорош, выиграл почти все этапы Кубка страны. И, возможно, сам спортсмен любой другой результат, кроме победы, посчитает неудачей.

Второй наш вид — женский хаф-пайп. Здесь при удачных раскладах мы и вовсе можем рассчитывать на полный комплект наград. В этом виде программы наши девушки безусловно лучшие в стране. Александра Глазкова, Екатерина Ефремова и Екатерина Селезнева между собой будут бороться за золото. И вряд ли кто-то может им в этом помешать.

Хоккей

Спортсмены Челябинской области:

Женщины: Милена Третяк, Карина Золотарева; Марина Лазарева, Екатерина Осминова, Алина Матвеева, Алина Гарипова, Дарья Зубок, Юлия Шаранда, Екатерина Прозорова, София Стафеева; Мария Надеждина, Виктория Кулишова, Анастасия Шабалина, Василиса Гудыменко, Екатерина Лебедева, Виктория Федорова, Станислава Сидоренко, Алина Нарудинова, Берта Валеева, Валерия Заика.

Медальный прогноз: без медалей.

В женском хоккейном турнире на Спартакиаде регион представит команда ЖХЛ «Белые Медведицы». Наши девушки, конечно, красавицы и большие молодцы. И если пойдет игра, то могут преподнести сюрпризы. Но если судить по матчам ЖХЛ, пока еще не готовы биться с сильными командами из Уфы, Нижнего Новгорода или Санкт-Петербурга. Даже при том, что в текущем сезоне девушки этих соперниц иногда и побеждали.

Верим и надеемся, что челябинские хоккеистки выйдут как минимум в полуфинал. А там на кураже и запредельном настрое сотворят сенсацию. Но, положа руку на сердце, на медали не рассчитываем.

Шорт-трек

Спортсмены Челябинской области:

Женщины: Екатерина Алдошкина, Анна Матвеева, Юлия Береснева, Мария Труханова.

Мужчины: Даниил Ейбог, Даниил Николаев.

Медальный прогноз: 2 золота, 1 серебро, 1 бронза.

В соревнованиях по шорт-треку на льду «Уральской молнии» в Челябинске будут разыграны 9 комплектов медалей. Причем, три из них в эстафетах. Как минимум на одну золотую медаль в командных состязаниях мы вправе рассчитывать. Вторую победу для нашей сборной «отдаем» Екатерине Алдошкиной. На одной из дистанций будет бороться за место на подиуме и Анна Матвеева. И есть основания полагать, что зацепятся за одну-две медали в личных дисциплинах наши мужчины.

Стоит отметить, что все шесть заявленных на турнир южноуральских шорт-трекистов планируют выступить во всех видах программы. И может произойти все что угодно — от неудачного провала до полного триумфа. Тем и интересны состязания по шорт-треку — крайне непредсказуемого, но динамичного и зрелищного вида спорта.

Итоговые результаты

По нашим самым смелым и оптимистичным раскладам спортсмены Челябинской области завоюют на Спартакиаде 18 медалей: 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Конечно же, итоговые результаты могут очень сильно отличаться от наших прогнозов. Поживем — увидим. Насколько близки наши ожидания будут к реальности, узнаем совсем скоро — 18 февраля, когда будут разыграны последние комплекты медалей на Всероссийской зимней Спартакиаде.

Обращаем внимание на то, что общий зачет среди субъектов на Спартакиаде будет подводиться не по медальному зачету (как это происходит на Олимпийских играх), а по количеству набранных очков. Каждый регион их получает за командное место по итогам состязаний в каждом виде спорта.

Фото: Всероссийские федерации по видам спорта.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).





