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Соревнования по велокроссу пройдут в Челябинске в эти выходные

Фестиваль «Новая энергия 2019» соберет любителей со всего региона.
сегодня в 11:25
  |  Спорт

Шершневский бор вновь станет территорией любительского велокросса. В это воскресенье, 9 июня, там пройдет фестиваль «Новая энергия 2019», гостями которого станут сотни любителей маунтинбайка из Южного Урала и соседних регионов. Как говорят организаторы, попробовать свои силы в этом виде спорта смогут все желающие, поскольку фестиваль изначально задумывался как раз для новичков.

Кросс-кантри является олимпийской дисциплиной, а Урал — идеальное место для массового развития этого вида спорта. В Челябинске до 2014 года не проводились крупные массовые кросс-кантри велогонки такого масштаба среди любителей. Возрождённая в 2014 году «Новая энергия» сразу стала популярной, собрав около сотни любителей маунтинбайка. С 2016 года фановая любительская гонка привлекает участников даже из соседних регионов и объединяет более сотни спортсменов и любителей. Команда организаторов «Новой энергии» уже 10 лет проводит соревнования по маунтинбайку в Челябинской области, как местного, так и федерального уровня. Основные старты, организованные Ural Cycling Project, проходят в Верхнем Уфалее — это ставший уже легендарным кросс-кантри веломарафон «Большой камень», самая массовая велогонка региона, собирающая сотни любителей и профессионалов маунтинбайка со всей страны. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Всего участников соревнований разделят на 7 категорий: «мужчины — новички», «мужчины — спорт», «мужчины — 40+», «девушки 18+», «леди 40+», «юниоры» и «дети». Для участия в «Новой энергии 2019» необходимо зарегистрироваться на главной странице организаторов проекта, внести небольшой взнос, а также иметь исправный велосипед и защиту.

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