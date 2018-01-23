/ Международные соревнования по конному спорту примет «Рифей»

Мероприятие намерены приурочить к саммитам ШОС и БРИКС.

Развитие инфраструктуры конноспортивного комплекса «Рифей» проинспектировал сегодня губернатор Челябинской области. Борис Дубровский заявил о необходимости подготовить площадку к проведению международных соревнований по конному спорту. Состязания по верховой езде планируют приурочить к саммитам ШОС и БРИКС.

«Рифей» необходимо доинвестировать, чтобы он превратился в полноценный парк отдыха и спорта. Развитие Челябинска ведется в северо-западном направлении, в ближайшие годы в этом районе появится торговый комплекс IKEA и аквапарк, будут реализованы интересные проекты в области недвижимости. Необходимо, чтобы парк отвечал всем современным и перспективным требованиям к культурному и массовому отдыху челябинцев. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, парк «Рифей» открылся 2 сентября 2017 года. Он должен стать центром притяжения спортсменов Челябинска и Сосновского района. В парке расположат множество спортивных площадок, там даже можно будет проводить соревнования, поодаль сформируют зону для семейного отдыха. Сейчас площадку ждет второй этап реконструкции. На территории появится воркаут-центр, где смогут заниматься спортсмены, 35 уличных тренажеров, веревочный парк GoPark со скалодромом, теннисный корт, универсальная спортплощадка. Рядом откроют пункт проката инвентаря. Кроме спортивной зоны, сделают упор на благоустройство зоны тихого отдыха.

