/ «Рифей» дополнился воркаут-площадкой

Борис Дубровский оценил обновление комплекса.

Губернатор Челябинской области вновь побывал на полюбившейся ему площадке возле комплекса «Рифей». Здесь открыли воркаут-площадку. Спортивная зона оборудована 18 снарядами, а также трассой для кроссовой подготовки общей протяженностью в 5 километров.

Воркаут-центр смотрится здорово. Он выполнен по современным технологиям, тренажеры рассчитаны на разные группы мышц. Уверен, он понравится молодежи, которая погружена в спортивную субкультуру. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Второй этап реконструкции комплекса идет по плану. Создание семейного парка включает в себя создание мини-футбольного поля, пешеходных дорожек, поля для выездки лошадей. В планах — покрытие площадки бесплатным Wi-Fi.

Напомним, реконструкция комплекса «Рифей» в Сосновском районе началась в 2017 году. Составлен план преображения конноспортивного центра. По задумке, место должно стать «точкой притяжения» для жителей Челябинска. Здесь уже появились пешеходные и велосипедные дорожки, тир и другие спортивные объекты.