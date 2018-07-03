Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.38 73.47 +0.48
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+28 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ «Рифей» дополнился воркаут-площадкой

«Рифей» дополнился воркаут-площадкой

Борис Дубровский оценил обновление комплекса.
сегодня в 12:38
  |  Общество
Губернатор Челябинской области вновь побывал на полюбившейся ему площадке возле комплекса «Рифей». Здесь открыли воркаут-площадку. Спортивная зона оборудована 18 снарядами, а также трассой для кроссовой подготовки общей протяженностью в 5 километров.

Воркаут-центр смотрится здорово. Он выполнен по современным технологиям, тренажеры рассчитаны на разные группы мышц. Уверен, он понравится молодежи, которая погружена в спортивную субкультуру. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Второй этап реконструкции комплекса идет по плану. Создание семейного парка включает в себя создание мини-футбольного поля, пешеходных дорожек, поля для выездки лошадей. В планах — покрытие площадки бесплатным Wi-Fi.

Напомним, реконструкция комплекса «Рифей» в Сосновском районе началась в 2017 году. Составлен план преображения конноспортивного центра. По задумке, место должно стать «точкой притяжения» для жителей Челябинска. Здесь уже появились пешеходные и велосипедные дорожки, тир и другие спортивные объекты.

Общество
В семейном парке отдыха «Рифей» продолжают масштабную реконструкцию
22.06.2018
В семейном парке отдыха «Рифей» продолжают масштабную реконструкцию
Общество
Губернатор одобрил второй этап реконструкции парка «Рифей»
18.04.2018
Губернатор одобрил второй этап реконструкции парка «Рифей»
Спорт
Международные соревнования по конному спорту примет «Рифей»
23.01.2018
Международные соревнования по конному спорту примет «Рифей»
Общество
Веревочный парк и теннисный корт построят в парке «Рифей» на втором этапе реконструкции
03.11.2017
Веревочный парк и теннисный корт построят в парке «Рифей» на втором этапе реконструкции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки
сегодня в 16:28
Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки
Спорт
Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн
сегодня в 16:23
Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн
Общество
Жители Потанино остались без воды из-за садоводов
сегодня в 16:09
Жители Потанино остались без воды из-за садоводов
Общество
Вице-чемпионка России по танцам хочет стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»
  
сегодня в 15:46
Вице-чемпионка России по танцам хочет стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»
Политика
Одного кандидата на пост главы Миасса отстранили от конкурса
сегодня в 15:34
Одного кандидата на пост главы Миасса отстранили от конкурса
Общество
15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске
сегодня в 15:28
15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске
Общество
Княгиня и Спартак появились на свет в Челябинской области
сегодня в 15:04
Княгиня и Спартак появились на свет в Челябинской области
Общество
Управляющая компания сливала сточные воды в южноуральскую речку Гумбейка
сегодня в 14:40
Управляющая компания сливала сточные воды в южноуральскую речку Гумбейка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6