/ Воспитанники «Рифея» завоевали 5 медалей на конном турнире в УрФО

В активе наездников «золото», «серебро» и «бронза».

Накануне южноуральские наездники показали выдающиеся результаты в конном спорте среди представителей Урала. Молодые воспитанники конноспортивного комплекса «Рифей» завоевали 5 медалей разного достоинства на Первенстве и Чемпионате по Уральскому федеральному округу по троеборью. Турнир прошел в нескольких категориях, самому старшему участнику 21 год.

«Золото» взял Данила Скрябинский на лошади по кличке Шанс. Обладательницей серебряной награды стала Алиса Крушинских на лошади Типсис Гифт. Бронзовые призеры соревнований — Юлия Шугаева и Дельфина, Наталья Корнева и Винс Люсинда Лайт, Диана Экшиян и Сказка. — рассказала сайту «Первый областной» представитель конноспортивного комплекса «Рифей» Ольга Борунова.

Отметим, что еще трое воспитанников «Рифея» успешно прошли квалификационные соревнования в преддверии Спартакиады Молодежи России -2018.