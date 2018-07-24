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сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ Конный комплекс по европейским образцам появится в Магнитогорске

Конный комплекс по европейским образцам появится в Магнитогорске

Проект рассчитан на полсотни животных.
сегодня в 12:25
  |  Общество

Конный спорт стане доступнее для жителей Магнитогорска. Здесь готовятся к строительству «Конного парка» вместимостью около 50 лошадей и 300 людей. В нем будут развивать три направления — конкур, выездка и конное троеборье. Пообщаться с животными смогут взрослые и дети, профессиональные спортсмены и любители.

Общая площадь комплекса оценивается в 30 тысяч квадратных метров, сюда входят крытый манеж, выездное и конкурное поля, детский центр и административное здание. Строительство комплекса ведется на частные инвестиции при поддержке администрации города.

Мы провели исследование в городах с населением больше 50 тысяч человек, там уже существует 5−6 подобных комплексов. Все они успешно функционируют, наращивают мощности. У нас же только два небольших частных клуба. Перед созданием проекта мы изучали российский и зарубежный опыт, ездили в челябинский «Рифей», екатеринбургский комплекс, смотрели европейские объекты. Проект имеет хорошую подоснову. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель проекта Ирина Веремей.

Сейчас в проект комплекса вносятся дополнения и корректировка. О сроках завершения строительства пока не сообщается.

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