/ Известны соперники сборной России на ЧМ-2019

Групповой этап состоится в Словакии.

Международная федерация хоккея определила команды, которые сыграют в групповом этапе чемпионата мира-2019. Российская сборная встретится на льду в группе В с финалистами минувшего первенства Швецией и Швейцарией, а также Чехией, Австрией, Норвегией, Латвией, Италией. Матчи пройдут в Братиславе.

Команды Словакии, Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции и Великобритании сыграют в группе А. Матчи состоятся в Кошице.

Чемпионат мира-2019 состоится в Словакии с 10 по 26 мая.

Напомним, что на ЧМ 2018 сборная России сыграла со всеми будущими соперниками, кроме Италии. Тогда россияне обыграли Швейцарию, Словакию, Францию и Австрию, а также разгромили сборную Белоруссии, но потерпели поражения от чехов и шведов. Российская сборная уступила канадцам в четвертьфинале и выбыла с ЧМ.