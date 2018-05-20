Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.94 +0.12 73.18 +0.16
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Швейцарская сборная обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею

Швейцарская сборная обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею

Национальная команда Швейцарии вышла в финал.
сегодня в 09:29
  |  Спорт

Швейцарская сборная стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. В полуфинале они со счетом 3:2 одержали победу над канадской сборной — именно они на стадии четвертьфинала обошли россиян.

В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей на 19-й минуте, Грегори Хофман на 30-й и Гаэтан Хаас на 45-й. В числе Канадцев, забросивших шайбу, Бо Хорват и Колтон Парайко.

В первом удалении мы здорово оборонялись, а в следующих двух пропустили. В этом и заключалась разница. У нас всё равно есть возможность выиграть последний матч турнира. — цитирует «Чемпионат» капитан канадцев Коннора Макдэвида.

Добавим, в финале чемпионата мира по хоккею швейцарская сборная сойдется с командой Швеции.

Спорт
Сборная Швейцарии отправила финнов домой с ЧМ по хоккею
  
18.05.2018
Сборная Швейцарии отправила финнов домой с ЧМ по хоккею
Хоккей
Сборная России завершила участие в ЧМ по хоккею
  
17.05.2018
Сборная России завершила участие в ЧМ по хоккею
Хоккей
Южноуральский хоккеист попал в заявку сборной России на чемпионат мира
11.05.2018
Южноуральский хоккеист попал в заявку сборной России на чемпионат мира
Спорт
Сборная России по хоккею стала рекордсменом на ЧМ в Дании
09.05.2018
Сборная России по хоккею стала рекордсменом на ЧМ в Дании
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
  
сегодня в 11:52
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
Происшествия
Полицейский УАЗ, следовавший на вызов, перевернулся на перекрестке в Челябинске
сегодня в 10:58
Полицейский УАЗ, следовавший на вызов, перевернулся на перекрестке в Челябинске
Общество
Поджигатель травы стал фигурантом уголовного дела
сегодня в 10:13
Поджигатель травы стал фигурантом уголовного дела
Спорт
Швейцарская сборная обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею
  
сегодня в 09:29
Швейцарская сборная обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею
Общество
Южноуральцев приглашают на фестивали и ярмарки в каждый летний уикенд
сегодня в 08:00
Южноуральцев приглашают на фестивали и ярмарки в каждый летний уикенд
Происшествия
Уроженка Челябинска с маленьким сыном оказалась без паспорта в Барселоне
вчера в 14:27
Уроженка Челябинска с маленьким сыном оказалась без паспорта в Барселоне
В мире
Момент крушения пассажирского самолета в Кубе попал на видео
  
вчера в 13:36
Момент крушения пассажирского самолета в Кубе попал на видео
Общество
Челябинские автомобилисты теперь сами получают предложения на обслуживание от автосервисов
вчера в 13:18
Челябинские автомобилисты теперь сами получают предложения на обслуживание от автосервисов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6