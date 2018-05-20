/ Швейцарская сборная обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею

Национальная команда Швейцарии вышла в финал.

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Швейцарская сборная стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. В полуфинале они со счетом 3:2 одержали победу над канадской сборной — именно они на стадии четвертьфинала обошли россиян.

В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей на 19-й минуте, Грегори Хофман на 30-й и Гаэтан Хаас на 45-й. В числе Канадцев, забросивших шайбу, Бо Хорват и Колтон Парайко.

В первом удалении мы здорово оборонялись, а в следующих двух пропустили. В этом и заключалась разница. У нас всё равно есть возможность выиграть последний матч турнира. — цитирует «Чемпионат» капитан канадцев Коннора Макдэвида.

Добавим, в финале чемпионата мира по хоккею швейцарская сборная сойдется с командой Швеции.