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/ Челябинские спортбары готовятся к трансляциям Чемпионата мира по футболу

Челябинские спортбары готовятся к трансляциям Чемпионата мира по футболу

«Первый областной» выбрал несколько заведений, где состоятся показы мундиаля.
сегодня в 17:09
  |  Спорт

Уже на следующей неделе Россия полноправно вступит в права хозяйки Чемпионата мира по футболу. 14 июня состоится матч-открытие турнира. В этот день сборная России сыграет против команды из Саудовской Аравии. Александр Овечкин уже получил на него приглашение. А вот тех южноуральцев, кто не сможет присутствовать на стадионе лично, ждут в спортбарах. Специализированных фан-зон в южноуральской столице не будет. Поэтому вариантов, где поболеть за лучшие сборные мира у жителей Челябинска остается не так много.

Bombardir

Адрес: ул. Кирова, 90

Единственное заведение города, специализирующееся на спортивной тематике. Двухэтажный бар создан специально для любителей следить за турнирами в сопровождении единомышленников. Здесь есть мягкие диваны, большой экран и соответствующие случаю напитки.

Double L Craft Pub

Адрес: ул. Кирова, 92

На период проведения Чемпионата мира гастропаб «переквалифицируется» в спортпаб. Больших усилий сотрудникам заведения прикладывать не придется, на нескольких плазмах и так обычно транслируются спортивные матчи. Поддержать любимую сборную можно бокалом крафта, а в перерывах продемонстрировать собственные навыки и сразиться с друзьями в настольный футбол.

Plove

Адрес: ул. Цвиллинга, 5

Даже заведения, на первый взгляд далекие от спорта, готовы транслировать крупнейшее событие в футбольном мире. Plove объявил о показах матчей с 14 июня. Преимуществом ресторана восточной кухни станет широкий ассортимент сытных блюд. Здесь придется по душе тем болельщикам, которые недолюбливают шумную атмосферу в спортбарах.

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