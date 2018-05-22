/ Известны имена лучших игроков ЧМ по хоккею

Тройку лидеров определил оргкомитет чемпионата.

Опубликованы имена игроков, признанных лучшими на чемпионате мира по хоккею в Дании. Оргкомитет объявил тройку лидеров. Лучшим вратарем признали датчанина Фредерика Андерсена. За шесть сыгранных матчей голкипер отразил 94,4% бросков, а пропустил по 1,65 шайбы за матч. Самым результативным защитником посчитали Джона Клингберга из Швеции. На его счету 6 (1+5) очков в 11 матчах. Самым успешным форвардом турнира признали финна Себастьяна Ахо. 20-летний хоккеист в 8 матчах набрал 18 (9+9) очков.

Напомним, что победителем ЧМ по хоккею стала сборная Швеции, победившая своего соперника из Швейцарии со счетом 3:2. Бронзу завоевали американцы. Россия выбыла из борьбы, проиграв Канаде в четвертьфинале.