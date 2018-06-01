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/ Соперник «Шторма» не попал в свою категорию на взвешивании перед М-1 Challenge 93

Соперник «Шторма» не попал в свою категорию на взвешивании перед М-1 Challenge 93

Бразильскому бойцу показали «желтую карточку».
сегодня в 11:34
  |  Спорт

За день до турнира М-1 Challenge 93, который пройдет в Челябинске уже сегодня, 1 июня, спортсмены прошли взвешивание. Эта процедура обязательная. Она позволяет выявить, попадают ли бойцы в категорию, в которой собираются выходить на ринг. Соперник Александра «Шторма» Шлеменко со взвешиванием «не справился».

Соперник знаменитого российского бойца Александра «Шторма» Шлеменко​ бразилец Бруно Силва не уложился в весовую категорию до 84 килограммов и заработал предупреждение в виде «желтой карточки» в первом раунде на официальной процедуре взвешивания международного турнира по ММА M-1 Challenge 93. Весы показали 84,4 килограмма. Экс-чемпион Bellator в среднем весе показал на весах 83,65 килограммов. — рассказывает «Спорт Экспресс».

Напомним, международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 93 пройдет 1 июня в ледовой арене «Трактор». Старт шоу будет дан в 18:00. На вечер запланированы 10 боев, в том числе Александра «Шторма» Шлеменко с бразильцем Бруно Силвой и американца Джо «Дизеля» Риггса с Артемом Фроловым, а также Валерия «Русского молота» Мясникова с Эноком Солвесом «Тореадором» Торресом. Специальным гостем спортивного события будет рэпер Джиган. Он обеспечит звуковое сопровождение боев и исполнит свои хиты.

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