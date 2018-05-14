/ Южноуральцы стали лучшими на Чемпионате России по ММА

Бойцы из Челябинской области завоевали «золото» и «серебро».

Накануне в Челябинске выбрали лучших бойцов ММА. За награды боролись более 100 спортсменов из 38 регионов. Два южноуральца отстояли честь региона, Золотую медаль и право представлять страну получил Ислам Омаров, награду серебряного достоинства получил Магомед Шахрудинов. Мастерство бойцов отметил и прославленный спортсмен Федор Емельяненко.

Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь проходит отбор лучших спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах. На чемпионатах я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие. — рассказал Президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Золотые награды получили:

до 56,7 кг: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО);

до 61,2 кг: Касумов Касум (СКФО);

до 65,8 кг: Казиханов Муса (ПФО);

до 70,3 кг: Омаров Ислам (УрФО), Челябинская область;

до 77,1 кг: Магомедов Шамидхан (УрФО), представляет ЯНАО;

до 84 кг: Омаргаджиев Гаджи (ЦФО);

до 93 кг: Магомедов Муслим (СКФО);

свыше 93 кг: Куниев Ризван (СКФО).