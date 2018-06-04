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/ Кандидат на пост мэра Миасса познакомил маленьких спортсменов с Николаем Валуевым

Кандидат на пост мэра Миасса познакомил маленьких спортсменов с Николаем Валуевым

Воспитанники школы «Старт» побывали на турнире по смешанным единоборствам.
сегодня в 17:19
  |  Общество

Воспитанникам детской школы «Старт» подарил праздник кандидат в мэры Миасса Анатолий Лобко. Юные спортсмены побывали на межународном турнире по смешанным единоборствам М-1 Challenge 93, прошедший 1 июня в Челябинске. Шоу состоялось на ледовой арене «Трактор». Многие зрители с нетерпением ждали встречи на ринге россиянина Александра Шлеменко, а бразильца Бруно Сильва.

Яркое шоу, запоминающиеся бои и много эмоций переполняли ледовую арену «Трактор». Из известных гостей на мероприятии был Николай Валуев. — рассказали сайту «Первый областной».

Начинающие боксеры пообщались с мировыми звездами спорта. Ребятам даже удалось сделать общее фото с легендной Николаем Валуевым.

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