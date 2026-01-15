Сноубордистка Дарья Тихонова из Миасса выиграла этап Кубка России

На соревнованиях в ГЛК «Солнечная долина» она завоевала золото в дисциплине «биг‑эйр»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом завершился второй этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». Уверенную победу в соревнованиях одержала хозяйка трассы Дарья Тихонова, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

Южноуральский горнолыжный курорт вновь принял сильнейших райдеров страны в акробатических дисциплинах сноуборда. На этот раз были разыграны комплекты наград на втором этапе Кубка России в дисциплине «биг-эйр». Здесь спортсменам необходимо выполнить сложные в техническом плане прыжки, а судьи оценивают не только их исполнение, но и приземление.

Дарья Тихонова показала лучший результат, опередив соперниц из Москвы. Второе и третье места заняли соответственно Ярослава Кудряшова и Арина Якупова. У мужчин победу одержал Михаил Матвеев из Москвы. Райдеры Челябинской области остались за чертой призеров.

Сноуборд. Биг-эйр. Кубок России, 2-й этап. ГЛК «Солнечная долина». Женщины:

1. Дарья Тихонова (Челябинская область).

2. Ярослава Кудряшова (Москва).

3. Арина Якупова (Москва).

Отметим, что уже сегодня, 15 января, сильнейшие сноубордисты выступят здесь же, на ГЛК «Солнечная долина», в состязаниях по слоуп-стайлу. В этом виде программы райдеры из Миасса также претендуют на высокие места.