Миасская сноубордистка завоевала бронзу Кубка России в хаф‑пайпе

Призером соревнований на ГЛК «Солнечная долина» стала Дарья Тихонова

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области призером двух этапов Кубка России по сноуборду стала Дарья Тихонова. Спортсменка из Миасса завоевала две бронзовые медали в дисциплине хаф‑пайп, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

На южноуральском горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошли первые два этапа Кубка России по сноуборду для представителей дисциплины «хаф‑пайп». Лидеры национальной сборной подтвердили свой класс, выиграв состязания. В обоих случаях серьезную конкуренцию им составила перспективная спортсменка из Миасса Дарья Тихонова.

Пьедестал почета на I и II этапах Кубка России в состязаниях среди женщин получился одинаковым. Здесь дважды победу праздновала Софья Афанасьева из Санкт-Петербурга, серебряные награды достались Александре Теймуровой из Московской области, а бронзовые медали — в активе миасской спортсменки Дарьи Тихоновой.

В мужских состязаниях также были на виду три лидера сборной России, однако призовые места распределились иначе. На первом этапе Кубка страны победу одержал москвич Ярослав Ленчевский, на втором — Максим Суйков из Санкт-Петербурга.

Добавим, что серебряным призером по сноуборду на первенстве УрФО в хаф-пайпе стал также еще один спортсмен из Миасса — Ростислав Ахунов. Он, как и Дарья Тихонова, занимается в местной спортшколе «Старт» под руководством тренеров Вячеслава Зиновьева и Юлии Полозковой.