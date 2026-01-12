Сноубордист из Златоуста стал призером этапа Кубка России по сноуборду

Ярослав Степанко завоевал серебро в параллельном слаломе-гиганте на соревнованиях в Кусе

В Центре активного отдыха «Евразия» (Куса) прошли третий и четвертый этапы Кубка России по сноуборду. Сильнейшие спортсмены страны боролись за награды в параллельном слаломе-гиганте. Серебряным призером состязаний стал сноубордист из Златоуста Ярослав Степанко, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

Горнолыжный курорт в Челябинской области стал площадкой для проведения двух этапов Кубка России по сноуборду. Сначала сильнейшие спортсмены страны боролись за награды на третьем этапе соревнований, на следующий день — на четвертом.

В заключительный день состязаний отличился Ярослав Степанко из Златоуста. Он показал второй результат в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Победу здесь одержал Игорь Слуев из Кемеровской области. Замкнул тройку призеров Дмитрий Логинов из Красноярского края. На третьем этапе Кубка России золото завоевал москвич Константин Санников.

В женских состязаниях победы одержали София Надыршина (Сахалинская область) и Полина Каримова (Красноярский край).

Отметим, что ЦАО «Евразия» уже не в первый раз принимает у себя крупные всероссийские состязания по сноуборду и горным лыжам. В 2024 году горнолыжный курорт в Кусе принял у себя Спартакиаду сильнейших спортсменов России.