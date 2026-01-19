Челябинские сноубордисты стали призерами Кубка чемпионов в Москве

Бронзовые медали завоевали Ярослав Степанко и Яна Ульянова

Двое сноубордистов из Челябинской области заняли призовые места на Кубке чемпионов, прошедшем на Воробьевых горах в Москве. Бронзовые медали в дисциплине «параллельный слалом» завоевали Ярослав Степанко и Яна Ульянова из Миасса, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

Соревнования собрали свыше 70 сильнейших спортсменов из России, Ирана, Казахстана и Японии. Российскую команду представили ведущие атлеты, среди них — двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр Дмитрий Логинов, чемпионка мира София Надыршина, а также призеры чемпионатов мира, этапов Кубка мира и Европы — Андрей Соболев, Игорь Слуев и Дмитрий Карлагачев.

Достойно выступили в соревнованиях и южноуральские атлеты. Так, в состязаниях среди мужчин бронзовым призером стал Ярослав Степанко из Миасса. К слову, он завоевал золото на Кубке чемпионов — 2025. В женских состязаниях также третье место заняла его землячка Яна Ульянова.

Сноуборд. Кубок чемпионов — 2026. Москва, Воробьевы горы

Женщины:

1. Мария Травиничева (Алтайский край).

2. Полина Каримова (Красноярский край).

3. Яна Ульянова (Челябинская область).

Мужчины:

1. Илья Хуртин (Красноярский край).

2. Константин Санников (Москва).

3. Ярослав Степанко (Челябинская область).

Отметим, что «Кубок чемпионов» на Воробьевых горах в Москве по традиции открывает новый год международными соревнованиями по сноуборду.