Двое сноубордистов из Челябинской области заняли призовые места на Кубке чемпионов, прошедшем на Воробьевых горах в Москве. Бронзовые медали в дисциплине «параллельный слалом» завоевали Ярослав Степанко и Яна Ульянова из Миасса, сообщает результаты Федерация сноуборда России.
Соревнования собрали свыше 70 сильнейших спортсменов из России, Ирана, Казахстана и Японии. Российскую команду представили ведущие атлеты, среди них — двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр Дмитрий Логинов, чемпионка мира София Надыршина, а также призеры чемпионатов мира, этапов Кубка мира и Европы — Андрей Соболев, Игорь Слуев и Дмитрий Карлагачев.
Достойно выступили в соревнованиях и южноуральские атлеты. Так, в состязаниях среди мужчин бронзовым призером стал Ярослав Степанко из Миасса. К слову, он завоевал золото на Кубке чемпионов — 2025. В женских состязаниях также третье место заняла его землячка Яна Ульянова.
Сноуборд. Кубок чемпионов — 2026. Москва, Воробьевы горы
Женщины:
1. Мария Травиничева (Алтайский край).
2. Полина Каримова (Красноярский край).
3. Яна Ульянова (Челябинская область).
Мужчины:
1. Илья Хуртин (Красноярский край).
2. Константин Санников (Москва).
3. Ярослав Степанко (Челябинская область).
Отметим, что «Кубок чемпионов» на Воробьевых горах в Москве по традиции открывает новый год международными соревнованиями по сноуборду.