/ 15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров

Ярослав Степаненко завоевал «бронзу» в параллельном слаломе.

Впервые в истории южноуральского спорта завоевана медаль на Чемпионате мира по сноуборду среди юниоров. Отличился златоустовец Ярослав Степаненко. Спортсмен финишировал третьим в параллельном слаломе. Отметим, что в полуфинале Ярослав Степаненко встретился с с участником Олимпийских игр-2018, обладателем второго места в общем зачете Кубка мира Дмитрием Логиновым и уступил ему по сумме двух попыток, но одержал победу в «бронзовом» заезде. Тренер юниорской сборной России Игорь Белоусов отметил, что подготовка спортсмена к чемпионату мира началась задолго до начала соревнований.

Ярослав был подключен к тренировочным сборам российской команды, после чего его результаты и мастерство начали резко расти в гору. В начале этого года он стал принимать участие в этапах Кубка Европы, прошел несколько подготовительных сборов, в том числе и заключительный перед чемпионатом мира сбор в Швейцарии. Все это и позволило ему «выстрелить» в Новой Зеландии. — рассказывает Игорь Белоусов.

Отметим, что спортсмену, на момент завоевания медали, исполнилось всего 15 лет. В октябре спортсмен в составе сборной России пройдет сборы на Приэльбрусье. Затем пройдет этап Кубка России в Абзаково, после чего стартует новый сезон, в котором Ярослав Степанко будет выступать на этапах Кубка Европы.