Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.75 +67.75 79.17 +79.17
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров

15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров

Ярослав Степаненко завоевал «бронзу» в параллельном слаломе.
сегодня в 15:35
  |  Спорт

Впервые в истории южноуральского спорта завоевана медаль на Чемпионате мира по сноуборду среди юниоров. Отличился златоустовец Ярослав Степаненко. Спортсмен финишировал третьим в параллельном слаломе. Отметим, что в полуфинале Ярослав Степаненко встретился с с участником Олимпийских игр-2018, обладателем второго места в общем зачете Кубка мира Дмитрием Логиновым и уступил ему по сумме двух попыток, но одержал победу в «бронзовом» заезде. Тренер юниорской сборной России Игорь Белоусов отметил, что подготовка спортсмена к чемпионату мира началась задолго до начала соревнований.

Ярослав был подключен к тренировочным сборам российской команды, после чего его результаты и мастерство начали резко расти в гору. В начале этого года он стал принимать участие в этапах Кубка Европы, прошел несколько подготовительных сборов, в том числе и заключительный перед чемпионатом мира сбор в Швейцарии. Все это и позволило ему «выстрелить» в Новой Зеландии. — рассказывает Игорь Белоусов.

Отметим, что спортсмену, на момент завоевания медали, исполнилось всего 15 лет. В октябре спортсмен в составе сборной России пройдет сборы на Приэльбрусье. Затем пройдет этап Кубка России в Абзаково, после чего стартует новый сезон, в котором Ярослав Степанко будет выступать на этапах Кубка Европы.

Спорт
Сборная Челябинской области заняла второе место на кубке России по спортивной ходьбе
10.09.2018
Сборная Челябинской области заняла второе место на кубке России по спортивной ходьбе
Спорт
Сноубордисты и лыжники опробовали новый мультимодальный маршрут в «Солнечную долину»
04.12.2017
Сноубордисты и лыжники опробовали новый мультимодальный маршрут в «Солнечную долину»
Общество
Приставы заставили тренера вернуть чемпионке по сноуборду похищенные деньги
17.03.2017
Приставы заставили тренера вернуть чемпионке по сноуборду похищенные деньги
Спорт
Бесплатный сноуборд-парк построили энтузиасты на Шершнях
  
17.02.2017
Бесплатный сноуборд-парк построили энтузиасты на Шершнях
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ
  
сегодня в 16:02
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ
Происшествия
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
сегодня в 15:54
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
Общество
Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели
сегодня в 15:44
Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели
Спорт
15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров
сегодня в 15:35
15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров
Общество
Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»
сегодня в 15:12
Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»
Общество
Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики
сегодня в 14:48
Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики
Происшествия
Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе
  
сегодня в 14:32
Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе
Общество
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
сегодня в 14:25
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6