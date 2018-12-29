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/ Мечту маленького южноуральца о сноуборде исполнила спортивная федерация

Мечту маленького южноуральца о сноуборде исполнила спортивная федерация

Мальчик просил «доску» у Деда Мороза, а получил от сноубордистов.
сегодня в 18:30
  |  Общество

Мечту юного южноуральца осуществила Федерация сноуборда России по Челябинской области. 10-летнему Саше Бикбатырову из села Тюлюк подарили сноуборд. Мальчик, мечтая о спортивном снаряжении, даже написал письмо Деду Морозу.

Оказалось, что волшебники живут гораздо ближе, чем в Великом Устюге. Сноуборд сделали в Златоусте. Его вручили Саше перед Новым годом. Вместе с ним подарили крепления, а еще тренировку с профессионалом.

Я хочу стать сноубордистом, и теперь у меня есть сноуборд. По телевизору видел спортсменов, в школе друзья катаются. Так я и узнал об этом виде спорта. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Бикбатыров.

Сейчас Саша катается по улицам родного села, но очень хочет проехать по склону. Тренироваться мальчик пообещал ежедневно во время новогодних каникул.

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