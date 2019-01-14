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/ В Кусинском районе прошел 3 этап Кубка России по сноуборду

В Кусинском районе прошел 3 этап Кубка России по сноуборду

Челябинские спортсмены отличились во всех представленных дисциплинах.

сегодня в 17:42
  |  Спорт

В Челябинской области завершился 3 этап Кубка России по сноуборду. Соревнования проходили на территории Центра активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе 10−11 января этого года.

Состязания проходили в двух дисциплинах: параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. В них приняли участие 64 спортсмена со всех краев России.

В состязаниях приняли участие ведущие спортсмены из Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Татарстана, Ижевска, Челябинской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемеровской области и Сахалина. Новым для горнолыжного курорта стало такое рекордное количество участников за 3 года проведения Кубка России, а для спортсменов новым стал обновленный 2 склон, который скорректировали специально для параллельных дисциплин этим летом. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Минспорте.

10 января прошли соревнования по слалом-гиганту. Трасса дисциплины состояла из 33 ворот, протяженностью 750 метров и перепадом в 150 метров. По итогам соревновательного дня у женщин первое место заняла представительница Южно-Сахалинска Софья Надыршина. Второе место завоевала Виктория Пухова из Московской области, третье место — за Александрой Ширшовой из ХМАО. В соревнованиях мужчин первые два места заняли представители Кемеровской области Владислав Шкурихиин и Константин Котов. А вот третьим стал представитель Южного Урала Ярослав Степанко.

Во второй день прошли состязания по параллельному слалому. В этой дисциплине первое место среди женщин, так же как и днем ранее, заняла Софья Надыршина. Второй стала Наталья Конева из Кемеровской области, третьей — Елена Болтаева из Татарстана. У мужчин победу праздновал Константин Котов из Кемеровской области, а второе и третье место достались представителям Челябинской области Ярославу Степанко и Степану Наумову.

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