Горнолыжный курорт «Завьялиха» вошел в десятку лучших для катания на сноуборде

Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса.

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Портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших курортов России для катания на сноуборде в зимнем сезоне 2019/20. Он был сделан по результатам интернет-опроса, в котором приняли участие свыше пяти тысяч человек.

Так, среди самых известных курортов в Сочи, Башкирии и многих других регионов, оказался горнолыжный курорт «Завьялиха», расположившийся на 10-ом месте рейтинга. Но вместе с этим курортом из Трехгорного, десятую строчку таблицы занимают еще четыре «горнолыжки», в том числе и из соседней, Свердловской области.

На «Завьялихе», которая принимает туристов с сезона 1999/2000, создано 12 горнолыжных трасс разного уровня сложности. Горнолыжный сезон откроется уже в конце ноября и продлится до апреля.