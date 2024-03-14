За награды в сноуборд-парке «Горский» боролись 11 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Новосибирской областей. В первый день соревнований южноуральский спортсмен впервые завоевал бронзовую медаль в дисциплине «биг-эйр». А на следующий день Егор Малев стал серебряным призером в слоупстайле.
По итогу соревнований спортсмен из Миасса вошел в состав сборной России и стал кандидатом на участие в альтернативных играх.
Добавим, что ранее завершился соревновательный сезон в сноуборде представителей слоупстайла. Чемпионат России с участием сильнейших спортсменов страны принял горнолыжный курорт «Солнечная долина». Серебряным призером турнира стал Илья Баскаков из Миасса.