Сноубордист из Миасса завоевал две медали чемпионата России

Егор Малев вошел в состав сборной России

В Новосибирске завершился чемпионат России по сноуборду (спорт глухих). Отличные результаты на соревнованиях показал миасский спортсмен Егор Малев. Сноубордист завоевал серебряную и бронзовую медали в двух дисциплинах, сообщает региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

За награды в сноуборд-парке «Горский» боролись 11 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Новосибирской областей. В первый день соревнований южноуральский спортсмен впервые завоевал бронзовую медаль в дисциплине «биг-эйр». А на следующий день Егор Малев стал серебряным призером в слоупстайле.

По итогу соревнований спортсмен из Миасса вошел в состав сборной России и стал кандидатом на участие в альтернативных играх.

Добавим, что ранее завершился соревновательный сезон в сноуборде представителей слоупстайла. Чемпионат России с участием сильнейших спортсменов страны принял горнолыжный курорт «Солнечная долина». Серебряным призером турнира стал Илья Баскаков из Миасса.