Сноубордист Илья Баскаков из Миасса выиграл Кубок России по слоупстайлу

Состязания прошли на ГЛК «Солнечная долина» в Челябинской области

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе подвели итоги этапов Кубка России по сноуборду. Две медали на соревнованиях завоевал южноуральский спортсмен Илья Баскаков. В его активе — золотая и серебряная награды в турнире по слоупстайлу. Состязания собрали более 100 райдеров с разных уголков страны, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

Состязания на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области собрали более 100 спортсменов, которые выступили в двух зрелищных дисциплинах сноуборда — слоупстайле и биг-эйре. В первой из них атлеты выполняют различные трюки и прыжки на специально подготовленных элементах трассы, во второй — делают амплитудные прыжки с трамплинов.

Спортсмен из миасской спортшколы «Райдер» Илья Баскаков ярко себя проявил в слоупстайле. В первый день соревнований он завоевал серебряную медаль, а на следующий — выиграл золото. В состязаниях среди девушек оба раза победила Мария Никольская из Санкт-Петербурга. В турнирах по биг-эйру судьи высоко оценили выступления Алены Дихтяревой (Новосибирск) и Даниила Степанова (Москва).

Напомним, что уже совсем скоро ГЛК «Солнечная долина» примет главные старты сезона — Всероссийскую зимнюю спартакиаду сильнейших. В Миассе с 10 по 17 февраля состоятся состязания по сноуборду и фристайлу. В них примут участие лидеры национальной сборной по двум видам спорта.

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