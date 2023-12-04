Челябинский сноубордист Илья Витюгов выиграл этап Кубка России

Соревнования прошли на ГЛК «Абзаково»

На горнолыжном курорте «Абзаково» завершился первый крупный всероссийский старт сезона по сноуборду. На первом этапе Кубка России в дисциплине «параллельный слалом» победу одержал воспитанник челябинской спортшколы по лыжным видам спорта Илья Витюгов. Ему удалось опередить трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова из Красноярского края, сообщает региональная федерация сноуборда.

Состязания на ГЛК «Абзаково» под Магнитогорском собрали сильный состав участников: на старт вышли 59 женщин и 78 мужчин, которые в течение двух дней состязались за звание сильнейших в дисциплине «параллельный слалом».

В первый день турнира сенсацию преподнес воспитанник челябинской спортшколы № 5 Илья Витюгов. Он успешно преодолел несколько раундов плей-офф, вышел в финал, где оказался сильнее одного из лидеров сборной России, участника Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова из Красноярского края. Обладателем бронзовой медали стал уфимец Всеволод Мартынов. В аналогичных состязаниях среди женщин не было равных лидеру сборной России Софии Надыршиной.

На следующий день сноубордисты снова вышли на старт, но уже слалома-гиганта. И тройки призеров стали совсем другими. Так, у мужчин победу одержал Игорь Слуев из Кемеровской области. Спортсмен из Миасса Ярослав Степанко стал серебряным призером, а бронза на счету Ильи Хуртина из Красноярского края.

Произошли перестановки у лидеров и в состязаниях среди женщин. Здесь не было равных воспитаннице южноуральской школы сноуборда Полине Смоленцовой, которая ныне представляет Московскую область. Второе место у Натальи Соболевой (ХМАО — Югра), третье — у Софии Надыршиной.

Отметим, что не смогла принять участие в соревнованиях сильнейшая южноуральская сноубордистка в альпийских дисциплинах Мария Волгина. Накануне соревнований она приболела и вынуждена была пропустить эти старты.

Любопытно, что в слалом-гиганте вышел на старт и главный тренер сборной Челябинской области по сноуборду Олег Белоусов. Опытный спортсмен-ветеран показал достойный результат, финишировав 20-м (всего выступил 81 спортсмен).

Напомним, что главным стартом сезона для сильнейших сноубордистов страны станет II Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших спортсменов. Состязания по этому виду спорта примет ГЛК «Солнечная долина». Турнир пройдет с 10 по 17 февраля 2024 года.