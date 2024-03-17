Слишком красивые глаза — девушке-арбитру посоветовали не судить баскетбольные матчи

Игрок из Казахстана сделал необычный комплимент Дарье Феклушиной на турнире в Челябинске

На Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 безупречно справилась со своей работой женщина-арбитр Дарья Феклушина из Екатеринбурга. Она получила высокие оценки от участников турнира, а один из игроков сделал девушке необычный комплимент. Баскетбольный рефери рассказала о сложностях своей работы, судейской непредвзятости и призналась, что пока еще не может себе позволить на гонорары купить дорогостоящую сумку и почему откладывает деньги на переезд в другой город.

— Дарья, все мы знаем, что судья в своей работе должен быть беспристрастным. Но как это сделать? Ведь у каждого человека есть свои предпочтения и симпатии к какой-либо команде или игроку.

— А вот и нет, у меня нет никаких предпочтений. Даже в тех случаях, когда играет «своя» команда. В такой момент даже наоборот ловлю себя на мысли, что могу к ним предвзято относиться: они свои, вот пусть сами и справляются (улыбается). И у меня в голове никогда не возникало мыслей типа того, что вот эта команда мне нравится, а эта — нет. Уверена, что и у моих коллег не составляет никого труда «гасить» свои предпочтения. Если человек работает в такой профессии, как судья, он умеет подавлять свои симпатии.

— Хорошо, но болельщики получают удовольствие от самого процесса игры. Ход матча, яркие действия игроков, драматичная концовка... Все это может вызвать у вас интерес?

— Да, но стараюсь не показывать свои эмоции. Баскетбол сам по себе зрелищный вид спорта, а 3×3, я считаю, гораздо динамичнее и эффектней, чем «классический». И когда игрок попадает дальний бросок из-за дуги, ставит эффектный блок-шот или данк с навеса — у меня частенько пробегают мурашки по телу. Но моя задача в такой момент — не выключаться из игры, продолжать свою работу. Да, я испытываю те же эмоции, что и болельщики, все это заводит и бурлит внутри меня, но на лице этих эмоций вы не увидите.

— Игроки часто делают вам комплименты? Можете вспомнить самый неожиданный и приятный?

— Один из них произошел совсем недавно, на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Ко мне подошел игрок из казахстанской команды «Mao Team» и сказал: «Девушка, с такими красивыми глазами нельзя судить баскетбольные матчи». Причем, он произнес так мило и непринужденно, что я растаяла (смеется). Не скрою, было очень приятно. Но в целом, судьям не часто говорят комплименты. Обычно ребята ограничиваются после матча сухими словами вроде «Спасибо за игру».

— От них чаще негатив можно услышать и грубые слова из-за неправильно принятых вами решений?

— Не без этого, это же игра, эмоции порой сложно сдержать. Но хочу заметить, что баскетболисты, как правило, не переходят рамки. Они в корректной форме выражают свое недовольство, пытаются что-то объяснить, рассказать, где я, на их взгляд, что-то недоглядела или пропустила. Тут важно сделать одно большое и важное уточнение. В 3×3 есть свой кодекс поведения, и он очень жесткий по отношению к игрокам. Некорректное его поведение или высказывания быстро пресекаются.

— То есть баскетболисты своими словами и поступками вас до слез не доводили?

— Нет, такого не было никогда. Слезы могут возникнуть от эмоциональной перегрузки. В момент, когда на протяжении долгого периода времени находишься в постоянном напряжении. Но у меня такого, к счастью, еще не было.

— Вы сами тоже в прошлом баскетболистка?

— Да, играла в большом баскетболе за оренбургскую «Надежду», в детско-юношеской баскетбольной лиге. Кстати, очень хотела себя попробовать в 3×3, но не сложилось. Пришла в этот вид спорта уже в качестве судьи. Поэтому мой официальный дебют в этом виде спорта уже не состоится.

— У вас жесткий график работы? Как часто обслуживаете турниры и матчи?

— График непостоянной, но где-то два раза в месяц работаю на тандемах 3×3 чемпионата России или каких-то других турнирах.

— Этого достаточно, чтобы восстановить силы?

— Думаю, да. Хотя я иногда обслуживаю матчи по баскетболу 5×5. Тяжело не столько в физическом, сколько в эмоциональном плане. Все эти переезды-перелеты... Не успеешь домой заскочить, как тут же пакуешь чемоданы и отправляешься на очередной выезд. А еще непросто с утра до вечера быть в постоянном напряжении, выгораешь психологически. На матчах и турнирах громко звучит музыка, скандируют болельщики. Иногда хочется спрятаться в раздевалке и хотя бы 5-10 минут посидеть в тишине.

— Как вы предпочитаете восстанавливать свое душевное и физическое равновесие?

— У меня есть несколько вариантов. Самый хороший: отправиться в горы, покататься на лыжах — это моя слабость. Если физически устала, то предпочитаю просто побыть дома, лечь на диван перед телевизором и ничего не делать. Главное — изолировать себя от баскетбола, не думать о нем. Нравится проводить время с семьей. Кстати, у меня супруг тоже баскетбольный арбитр. Если появляется свободное время, то стараемся уехать куда-нибудь за город, на природу.

— Работа приносит желаемое вознаграждение?

— Да, я не жалуюсь. Тем более что Российская федерация баскетбола находит возможность регулярно поднимать зарплату или премиальные.

— Скажем, закончился турнир в Челябинске. Вы сможете на полученные гонорары купить себе сумку Louis Vuitton или туфли Louboutin?

— (смеется). Нет... А сколько они стоят? Сейчас я больше думаю о покупке хорошенького смартфона. А если серьезно... Скажем так, на полученные от работы на турнире гонорары я могу прожить месяц без забот и хлопот.

— Есть какая-то мечта? На что деньги откладываете?

— Хотим с супругом переехать в теплые края. Мы живем в Екатеринбурге, не самом суровом с точки зрения климата городе, но... Хочется больше тепла и солнца. Не отказались бы от переезда в Сочи, Краснодар или Ростов.

Фото: Юлия Неструева, Павел Табарчук и из личного архива Дарьи Феклушиной.

