Алексей Текслер: «Мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма»

Перспективы туриндустрии обсудили участники Съезда лидеров «Опоры России»

Сегодня, 24 июня, в Челябинске состоялось пленарное заседание Съезда лидеров «Опоры России», участие в котором приняли представители 60 российских регионов. Ключевыми темами стали развитие туристической и спортивной индустрии. Алексей Текслер поприветствовал участников съезда и обозначил особую роль в развитии этих отраслей малого и среднего бизнеса.

«Доля МСП в экономике региона — более 27% и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и Уральскому федеральному округу, несмотря на то, что мы крупный промышленный регион. Мы расширяем линейку различных мер поддержки МСП, в частности льготных финансовых продуктов, мер по снижению фискальной нагрузки, выстраиваем диалог с общественными организациями предпринимателей», — уточнил Алексей Текслер.

В Челябинской области расположено три тысячи озер, три живописных национальных парка, более 10 горнолыжных курортов, свыше 150 особо охраняемых территорий, в том числе всемирно известный Ильменский заповедник, Аркаим и другие.

«Мы в регионе работаем над развитием туристической инфраструктуры, обеспечиваем транспортную доступность туристических объектов, в частности, проведена реконструкция и построен новый терминал аэропорта в Челябинске, аналогичная работа проводится в Магнитогорске. В мае запустили прямое авиасообщение со столицей Республики Беларусь. На сопровождении инвестблока правительства находятся проекты на десятки миллиардов рублей, в рамках которых планируется создание порядка двух тысяч рабочих мест», — уточнил глава региона.

Так, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о развитии всесезонного курорта «Аджигардак». В целом в регионе успешно работает 10 горнолыжных курортов.

«Челябинская область уверенно занимает позиции в топ-15 Национального туристического рейтинга, а еще несколько лет назад никто не вспоминал о нас как о туристическом регионе. Сегодня мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать. В этом процессе нужно быстро реагировать на запросы рынка, и тут безусловным драйвером выступает малый и средний бизнес», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, МСП в Челябинской области развивается быстрее, чем в среднем по стране. Этому способствуют меры поддержки, предпринятые на уровне региона, снятие административных барьеров.

«Считаю, что Челябинская область — один из лучших пилотных регионов, где могут быть созданы механизмы государственно-частного партнерства в сфере развития спорта и туризма», — отметил Александр Калинин.

Участники туристического рынка отметили проблему кадрового дефицита в отрасли.

«В туризме не хватает рабочих рук, причем кадровая проблема касается как обслуживающего персонала, так и топ-менеджеров. Дефицит кадров в отрасли оценивается не сотнями, а тысячами специалистов, тем более что летний период — это высокий сезон для туристической отрасли», — считает директор туркомплекса «Тургояк-Холидей» Виктор Толкунов.

В высших учебных заведениях региона готовы прийти на помощь в решении проблемы, увеличив набор абитуриентов по востребованным специальностям.

«Перечень образовательных программ мы активно расширяем за счет дополнительного образования. Сфера туризма — сезонная, есть периоды, когда требуется кратно увеличить количество сотрудников, и не всегда нужны люди с высшим образованием. Мы сейчас с представителями бизнеса реализуем проект, выступая неким интегратором, чтобы объединить работодателей и обучающихся в одну коммуникационную цепочку», — пояснил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Также участники съезда обсудили реализацию инвестпроектов в формате государственно-частного партнерства. Ранее механизм ГЧП активно применялся в крупных стройках спортивных и туристических объектов, но сегодня может быть распространен и на малый бизнес.

«В конце мая правительство РФ на эти цели выделило 13,2 миллиарда рублей. Развитие проектов ГЧП крайне актуально для малого и среднего бизнеса, потому что проекты могут быть самые разные, с порогом входа от двух миллионов рублей», — уточнил председатель челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

По его словам, необходимо адаптировать существующие механизмы ГЧП, в том числе по существующим формам отчетности, для малого бизнеса.