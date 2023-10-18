Женская баскетбольная команда «Славянка» поделила очки с «ЧГУ-Атланта» в Высшей лиге чемпионата России. В первой встрече уверенно победили челябинки — 81:71, однако во второй игре гости из Чебоксар взяли реванш со счетом 65:68. В двух встречах дабд-дабл оформила челябинка Анна Ситникова, передает корреспондент ИА «Первое областное».
После двух поражений от главного фаворита чемпионата «Владимирских Львиц», челябинская команда была готова прервать серию поражений. В первом матче против гостей из Чебоксар, «Славянка» действовала уверенно на обеих сторонах площадки. Но и «ЧГУ-Атланта» не отставала и показывала довольно агрессивный стиль игры.
В третьей четверти матча челябинки добавили в скорости и сделали хороший рывок. Наши баскетболистки набрали 27 очков, тем самым увеличив преимущество над соперником — 67:54. Заключительная четверть выдалась напряженной, но «Славянка» довела дело до победы — 81:71. В составе южноуральской команды дабл-дабл оформила Анна Ситникова: 18 очков и 15 подборов. Лучшей по набору очков стала Олеся Туманова — 20 баллов.
Начало второго матча прошло также под диктовку челябинок. В стартовой пятерке вышли лидеры прошлого матча. Наши спортсменки успешно разыгрывали комбинации и активно проявляли себя на подборе. Однако во второй четверти чебоксарские спортсменки выбили игроков «Славянки» из колеи и увеличили разницу в очках в свою пользу — 25:39.
Третья четверть началась с трехочковых от южноуральских спортсменок. «Славянка» начала сокращать отставание, но гости ответили на рывок хозяев своими результативными действиями. В четвертом отрезке началась серьезная борьба. На последних двух минутах челябинки сократили отставание до минимума, но перевести игру в овертайм не смогли — 65:68.
Вновь лучшей в челябинском клубе была Анна Ситникова. В ее активе 22 очка и 12 подборов. У гостей хороший матч провела Мария Ануфриенко — 31 очко. Впереди «Славянку» ждут два гостевых матча — 28 и 29 октября подопечные Захара Чернявского сыграют с «Самарой-2».
Добавим, что челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» определился с целями и задачами на сезон-2023/24. В Высшей лиге чемпионата России южноуральская команда планирует финишировать в четверке сильнейших. Такую цель ставит перед командой главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский. Об этом он заявил на предсезонной пресс-конференции.
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