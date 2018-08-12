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/ Лидия Скобликова: «Улыбайтесь, ведь улыбки продляют жизнь»

Лидия Скобликова: «Улыбайтесь, ведь улыбки продляют жизнь»

«Уральская молния» — пример долголетия и здоровья.
сегодня в 13:59
  |  Спорт

Уральская молния Лидия Скобликова — гордость всей Челябинской области. Уже в 18 лет она показала первый результат на чемпионате СССР и потом долго не расставалась с коньками, завоевывая все новые награды в стране и в мире. Так Лидия Скобликова внесла большой вклад в физкультурное движение области, сделав широко известными Златоуст и Челябинск на мировой конькобежной арене.

Однако Лидия Скобликова не только пример спортивной силы и стойкости. Повесив коньки, она не смогла сидеть сложа руки и продолжила учебу, став кандидатом исторических наук.

Как справедливо заметил губернатор Борис Дубровский, награждая «отличников» физкультурного движения Челябинской области, Лидия Скобликова — один из ориентиров для нынешней молодежи, пример долголетия и здоровья. Даже в 79 лет она не утратила жизненной силы и оптимизма.

Поздравляю всех с тем, что мы живем на счастливой южноуральской земле, которая давала и продолжает давать выдающихся спортсменов и физкультурников России. Счастья вам и улыбок, ведь они продляют жизнь. — обратилась со сцены к присутствующим на празднике Лидия Скобликова.

Лидии Скобликовой и другим «лучшим спортсменам столетия» вручили подарки, изготовленные по специальному заказу из уральских камней. Награждение состоялось в честь 100-летия физкультурного движения Челябинской области.

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