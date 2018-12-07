/ «Это наш общий праздник»: Борис Дубровский и Лидия Скобликова поздравили конькобежную школу с юбилеем

Ради знакового события единственная шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту даже приехала в Челябинск.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил спортивную школу олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Л. П. Скобликовой.

От всей души поздравляю вас с юбилеем спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту. Слово Школа здесь — с большой буквы. Дело не только в стенах и стадионах. За полвека сложилась именно южноуральская Школа по этому красивому, скоростному виду спорта. Возникла плеяда выдающихся спортсменов, которые работают в разных регионах, передают свое мастерство молодому поколению. Уверен, в историю Олимпийских игр и чемпионатов мира будут вписаны новые южноуральские имена. Сегодня Челябинская область готова принимать турниры самого высокого уровня. Нашу конькобежную школу знают и уважают. У нас созданы все необходимые условия для полноценных тренировок. А главное — у каждого из вас есть воля к победе, есть крепкий уральский спортивный характер. — отметил в своем поздравлении Борис Дубровский.

Кроме того, на юбилей приехала и сама Лидия Павловна Скобликова, именем которой названа школа. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту тоже поздравила школу.

Это наш общий праздник. И наших юных учеников, и тренеров, и всех спортсменов, которые в течение 50 лет защищали честь города, области и страны. Надеюсь, в ближайшем будущем мы будем чествовать здесь олимпийского чемпиона, выращенного в нашей школе. — сказала Лидия Скобликова.

В 2019 году рядом со школой олимпийского резерва по конькобежному спорту откроется региональный центр по шорт-треку. Он будет объединен с ледовым дворцом в уникальный единый комплекс. Это будет способствовать тому, чтобы челябинская школа им. Л.П. Скобликовой оставалась одной из лучших в стране.