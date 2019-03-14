/ В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой

Награды в год юбилея именитой конькобежки удостоился победитель городского проекта «Народный учитель».

Почетным гостем Чемпионата России по конькобежному спорту станет шестикратная Олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. Именитая спортсменка каждый год приезжает на свою малую родину Южный Урал. 2019 год не стал исключением, а до 16 марта «Уральская молния» уже успела побывать в Златоусте и наградить спортсмена-ветерана.

В Златоусте Лидию Скобликову встретили аплодисментами, спортсменка не ожидала такого теплого приема. Но по мнению супруга конькобежки, Александра Полозкова, к проявлениям народной любви давно пора привыкнуть.

Ее узнают в Москве в метро. Ее узнают в винном магазине. Мы недавно брали продукты. Подходят продавцы: «Можно с вами сфотографироваться?» И я не удивляюсь, что она приезжает в свой родной город. Почетный гражданин Златоуста. Я думаю, что она достойно выглядит на этом празднике жизни. — отметил Александр Полозков.

Совсем недавно, 8 марта, Лидия Скобликова отметила свой 80-й юбилей, а уже на этой неделе она и ее супруг были гостями 14-й торжественной церемонии вручения премии имени Лидии Скобликовой, которая положена лучшим преподавателям физической культуры. В этом году награду получил Николай Шатохин, мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике, победитель городского проекта «Народный учитель». Во время награждения Лидия Скобликова отметила, что физкультура — предмет такой же важный, как точные науки или языки.

Дорогие друзья! Благодарю вас, что вы все присутствуете здесь, на празднике. Я считаю, что это действительно городской праздник. Ну вот стоит перед вами такой симпатичный мужчина. В правых рядах сидят еще 13 человек. Это все те люди, которые каждый день на уроках физкультуры. Казалось бы, часто и мамы и люди говорят: «Ну и что, что у них физкультура» — а это один из самых главных уроков. Я выбрала специальность преподавателя физкультуры, глядя на своего преподавателя Мишина Бориса Николаевича, и я уже знала, что пойду учиться в пединститут и выберу такую профессию, не пожалела об этом никогда. Знаю, какой это нелегкий труд. У преподавателя физкультуры нет отпуска, нет каникул. С нами преподаватель был всегда. — сказала со сцены Лидия Скобликова.

Церемония вручения состоялась в среду, 13 марта, в здании драматического театра «Омнибус». Сама спортсменка отметила, что такие мероприятия необходимы в первую очередь для преподавателей физической культуры.