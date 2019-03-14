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/ В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой

В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой

Награды в год юбилея именитой конькобежки удостоился победитель городского проекта «Народный учитель».
сегодня в 15:58
  |  Общество

Почетным гостем Чемпионата России по конькобежному спорту станет шестикратная Олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. Именитая спортсменка каждый год приезжает на свою малую родину Южный Урал. 2019 год не стал исключением, а до 16 марта «Уральская молния» уже успела побывать в Златоусте и наградить спортсмена-ветерана.

В Златоусте Лидию Скобликову встретили аплодисментами, спортсменка не ожидала такого теплого приема. Но по мнению супруга конькобежки, Александра Полозкова, к проявлениям народной любви давно пора привыкнуть.

Ее узнают в Москве в метро. Ее узнают в винном магазине. Мы недавно брали продукты. Подходят продавцы: «Можно с вами сфотографироваться?» И я не удивляюсь, что она приезжает в свой родной город. Почетный гражданин Златоуста. Я думаю, что она достойно выглядит на этом празднике жизни. — отметил Александр Полозков.

Совсем недавно, 8 марта, Лидия Скобликова отметила свой 80-й юбилей, а уже на этой неделе она и ее супруг были гостями 14-й торжественной церемонии вручения премии имени Лидии Скобликовой, которая положена лучшим преподавателям физической культуры. В этом году награду получил Николай Шатохин, мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике, победитель городского проекта «Народный учитель». Во время награждения Лидия Скобликова отметила, что физкультура — предмет такой же важный, как точные науки или языки.

Дорогие друзья! Благодарю вас, что вы все присутствуете здесь, на празднике. Я считаю, что это действительно городской праздник. Ну вот стоит перед вами такой симпатичный мужчина. В правых рядах сидят еще 13 человек. Это все те люди, которые каждый день на уроках физкультуры. Казалось бы, часто и мамы и люди говорят: «Ну и что, что у них физкультура» — а это один из самых главных уроков. Я выбрала специальность преподавателя физкультуры, глядя на своего преподавателя Мишина Бориса Николаевича, и я уже знала, что пойду учиться в пединститут и выберу такую профессию, не пожалела об этом никогда. Знаю, какой это нелегкий труд. У преподавателя физкультуры нет отпуска, нет каникул. С нами преподаватель был всегда. — сказала со сцены Лидия Скобликова.

Церемония вручения состоялась в среду, 13 марта, в здании драматического театра «Омнибус». Сама спортсменка отметила, что такие мероприятия необходимы в первую очередь для преподавателей физической культуры.

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