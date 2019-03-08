/ Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с юбилеем

Губернатор пожелал шестикратной Олимпийской чемпионке здоровья и благополучия.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в телефонном разговоре поздравил шестикратную Олимпийскую чемпионку, знаменитую «Уральскую молнию» Лидию Скобликову с 80-летним юбилеем. Глава региона отметил неоценимый вклад Лидии Павловны в развитие отечественного спорта, а также назвал прославленную конькобежку гордостью всей Челябинской области.

Лидия Павловна, примите искрение поздравления с 80-летним юбилеем. Вы — гордость всей Челябинской области. Ваш вклад в развитие отечественного спорта неоценим. Покорив высокие спортивные вершины, Вы передаете свой опыт подрастающим поколениям. Школа олимпийского резерва, которая носит ваше имя, дает России новых чемпионов. Поздравляю вас с днем рождения! Желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия! — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что сегодня, 8 марта, Лидии Скобликовой исполнилось 80 лет. Она до сих пор является самой титулованной конькобежкой в истории Олимпиад. На счету великой спортсменки 6 золотых медалей игр.