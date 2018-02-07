/ «Уральская молния» Лидия Скобликова станет гостем конькобежных соревнований в Златоусте

Спортсмены проведут олимпийский день с чемпионкой.

Олимпийский день для конькобежцев пройдет в златоустовском ФОКе. Соревнования посетит уроженка Златоуста Лидия Скобликова, известная в спортивном мире как «Уральская молния». Она даст старт забегу. Планируется, что на лед выйдут несколько возрастных групп: новички, дети, спортсмены младшего возраста и ветераны спорта.

Для ребят это прекрасная возможность познакомиться и пообщаться с легендой конькобежного спорта, великой златоустовской чемпионкой Лидией Скобликовой, вдохновиться ее примером для будущих побед. Совсем юные, начинающие конькобежцы смогут чему-то научиться у спортсменов-ветеранов, которые много лет отдали конькам и совершенно по-особенному относятся к этому виду спорта. Такие мероприятия необходимы для воспитания новых чемпионов: они демонстрируют связь поколений, поднимают спортивный дух, способствуют развитию у детей интереса к занятиям спортом и физической культурой. — рассказал глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин.

Лидия Скобликова проведет с конькобежцами автограф-сессию, а позже посмотрит фильм вместе с ветеранами спорта. Показ состоится в кинотеатре «Солярис». Картина посвящена жизненному пути «Уральской молнии».

Олимпийский день с чемпионкой начнется 10 февраля в 10:00.