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/ «Уральская молния» закажет копию олимпийской медали для Ольги Фаткулиной

«Уральская молния» закажет копию олимпийской медали для Ольги Фаткулиной

Олимпийская чемпионка Лидия Скобликова поддержала отстраненную конькобежку.
сегодня в 13:31
  |  Спорт

Вечером 6 декабря Президент России Владимир Путин обозначил свою позицию по поводу Олимпиады-2018 — страна бойкотировать ее не будет. Свое мнение также высказывают действующие спортсмены и легенды прошлого. Известная конькобежка, четырехкратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова не осталась в стороне. «Уральская молния» обозначила позицию, что решать должны только спортсмены, никто другой. Однако она не может представить себя, выступающую не под своим флагом.

Одно дело, это мое мнение, другое — спортсменов. Вот 12 числа будет собрание, на нем решат, ехать или нет. Там будут только спортсмены решать, никто другой. Я представления не имею, что это такое — выступать не под своим флагом. Я не знаю, выступала бы я или нет. Знаю только, что в честь моих побед поднимался флаг и звучал советский гимн. Это каждому приятно, каждому до слез берет за сердце и за душу. — прокомментировала Лидия Скобликова.

В то же время «Уральская молния» высказалась в поддержку челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной, которую МОК пожизненно отстранил от Олимпиад, а также лишил серебряной медали. Лидия Скобликова намерена заказать у златоустовских мастеров копию медали, но с золотым напылением, а не серебряным.

Напомним, 24 ноября Международный Олимпийский комитет объявил, что отстраняет от игр Ольгу Фаткулину. Результаты 2014 года, по которым конькобежка является серебряным призером, аннулируются. Сочувствие и поддержку спортсменке выразил губернатор Борис Дубровский, заявивший, что правительство Челябинской области защитит Ольгу Фаткулину в глазах общественности. Позднее в своем Instagram спортсменка заявила, что причиной стали ее щеки, якобы они стали такими из-за употребления гормона роста. Свою запись Ольга Фаткулина сопроводила ироничными хэштегами #этищечки #свелименясума #хорошочтоонжопумоюневидел #fatkulina #исмешноиплакатьхочеться #набольныхнеобижаются.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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