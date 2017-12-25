/ Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла Всероссийские соревнования в Коломне

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Известная конькобежка Ольга Фаткулина, представляющая Челябинскую область, вновь взяла призовое место на Всероссийском чемпионате, проходящем на коломенском льду. Спортсменка одолела 17 соперников на дистанции в 500 метров. Она поднялась на пьедестал с «золотом».
На дистанции 500 метров лидировала Ольга Фаткулина из Челябинской области, второй результат у Ангелины Голиковой из Мурманской области, третье место заняла Дарья Качанова из Нижегородской области. — сообщает конькобежный центр «Коломна».
После соревнований конькобежка Ольга Фаткулина дала интервью СМИ. Как сообщает ТАСС, спортсменка раздумывает о раннем завершении карьеры после случившихся скандалов и отстранений.
Напомним, Ольге Фаткулиной навсегда запретили участвовать в Олимпийских играх, а также лишили награды, заработанной в 2014 году в Сочи. Причиной стали обвинения МОК в приеме Фаткулиной допинга. Представители олимпийского комитета ссылались на большие щеки спортсменки, росту которых якобы способствовали запрещенные в спорте вещества.