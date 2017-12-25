/ Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла Всероссийские соревнования в Коломне

Спортсменка не исключает, что сезон будет для нее последним.

Известная конькобежка Ольга Фаткулина, представляющая Челябинскую область, вновь взяла призовое место на Всероссийском чемпионате, проходящем на коломенском льду. Спортсменка одолела 17 соперников на дистанции в 500 метров. Она поднялась на пьедестал с «золотом».



На дистанции 500 метров лидировала Ольга Фаткулина из Челябинской области, второй результат у Ангелины Голиковой из Мурманской области, третье место заняла Дарья Качанова из Нижегородской области. — сообщает конькобежный центр «Коломна».



После соревнований конькобежка Ольга Фаткулина дала интервью СМИ. Как сообщает ТАСС, спортсменка раздумывает о раннем завершении карьеры после случившихся скандалов и отстранений.

Напомним, Ольге Фаткулиной навсегда запретили участвовать в Олимпийских играх, а также лишили награды, заработанной в 2014 году в Сочи. Причиной стали обвинения МОК в приеме Фаткулиной допинга. Представители олимпийского комитета ссылались на большие щеки спортсменки, росту которых якобы способствовали запрещенные в спорте вещества.