/ «Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки

Глава региона назвал решение арбитражного суда справедливым.

Возвращение в олимпийский спорт Ольги Фаткулиной прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Решение Спортивного арбитражного суда глава региона назвал справедливым. По словам Бориса Дубровского, он никогда не сомневался в южноуральской конькобежке и ее честной спортивной борьбе.

Все успехи Ольги Фаткулиной — это результат ее кропотливой и запредельной работы: на износ, не щадя живота своего, за честь России и нашей Челябинской области. Понимаю, насколько сложно сейчас нашей конькобежке сконцентрироваться на подготовке к участию в Олимпиаде, времени совсем в обрез, много было скептиков. Но Ольга — боец, и я в нее верю. Желаю Ольге Фаткулиной победы и немного удачи. Уверен, все южноуральцы присоединятся к этим словам. — прокомментировал Борис Дубровский.

Напомним, после 2 месяцев разбирательств Спортивный арбитражный суд отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 спортсменов. В этом списке оказалась и южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Она не только получила право участвовать в Олимпийских играх, но и официально смогла оставить за собой достижения 2014 года. В Сочи спортсменка завоевала серебряную медаль.