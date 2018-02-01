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/ Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх

Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию конькобежки.
сегодня в 13:38
  |  Спорт

Ольга Фаткулина вернула себе место в ряду сборной России на Олимпийских Играх. Южноуральская конькобежка, узнав о своем отстранении, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В итоге решение Международного олимпийского комитета было аннулировано для нее и еще 27 спортсменов, частично аннулировано для 11.

Представители Спортивного арбитражного суда единогласно признали, что доказательства, предложенные МОК в отношении этого дела, не являются основаниями для каждого из представленных случаев. В 28 из них собранные доказательства были найдены недостаточными, чтобы установить, что нарушение антидопинговых правил было совершено всеми атлетами. С уважением к 28 атлетам санкции аннулированы, достижения Олимпиады 2014 года восстановлены. — сообщает Спортивный арбитражный суд.

Отмена дисквалификации, однако, не дает возможности Ольге Фаткулиной принять участие в Играх в Пхенчхане. Официального приглашения от МОК конькобежка не получила. Победе в судебной тяжбе она не удивлена.

Я знала, что медаль моя, я выиграла ее своим честным трудом. То, что сейчас они сказали: «Ну, хорошо, мы оставляем эту медаль Оле», — я подумала, что большую благодарность нужно высказать нашим ребятам, представляющим нас в судах, потому что сложно было все сделать. Низкий им поклон и спасибо, что тратили на нас свои нервы. — рассказала сайту «Первый областной» конькобежка Ольга Фаткулина.

Напомним, в Южную Корею отправится керлингистка Виктория Моисеева из Миасса, в соревнованиях по шорт-треку примет участие Екатерина Ефременкова из Челябинска. В числе южноуральских хоккеистов, попавших в сборную, — Николай Прохоркин, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Василий Кошечкин и Сергей Мозякин. За победу также поборются фристайлисты Егор Коротков из Трехгорного, уроженец Аши Игорь Омелин и Анастасия Чирцова из Магнитогорска. Олимпийские игры начнутся 9 февраля и завершатся 25 февраля.

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