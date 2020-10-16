В Челябинске состоялись состязания по настольным спортивным играм

В турнире приняли участие 50 южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья.

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Турнир по настольным спортивным играм состоялся в Челябинске. 50 южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья из Челябинска, Копейска, Аргаяшского муниципального района состязались в джакколо, новус, шаффлборд.



Соревнования проходят в рамках проекта «Доступный спорт» при поддержке министерства социальных отношения региона. Всего в период с октября по ноябрь пройдёт пять зональных турниров. Сами участники признаются, что испытывают удовольствие от состязаний.

«Мне очень понравилось играть, я стала уверенней в себе. Настольные игры подарили мне хорошее настроение и много позитива. Огромное спасибо судьям, которые с нами были и нашим дорогим организаторам, кто это все придумал. Я бы хотела, чтобы такие игры проходили часто. А всем участника хочу сказать, никогда не надо опускать руки, если у тебя не получается с первого раза, получиться со второго. Надо всегда говорить себе: я верю, у меня все будет получаться всегда»,— поделилась впечатлениями участница турнира Татьяна Коробова.

Победителей турнира определяли среди мужчин и женщин. Первые места достались челябинцам. В новусе лучшими стали Ольга Романова и Владимир Новосельцев, в джакколо первое место заняли Ирина Саньярова и Денис Кочубейник. Сильнейшими в шаффлборде признаны Екатерина Батырбаева и Иван Рузавин. Помимо этого, в рамках турнира прошли мастер классы по эластику, корн-холлу, лестничному гольф, кульбутто и игре в 10 шаров.

Отметим, следующие турниры пройдут 23 октября в Челябинске и 27 октября в посёлке Новогорный. По итогам проекта организаторы планируют провести региональный турнир. На нём выявят сильнейших игроков для комплектования команды для участия в чемпионате России по настольным спортивным играм.