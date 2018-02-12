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/ 120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале

120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале

Оргкомитет юниорского Чемпионата мира по хоккею готовится к турниру «по всем фронтам».
сегодня в 17:19
  |  Спорт

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет станет выставочной площадкой для будущих игроков НХЛ и КХЛ. Организаторы соревнований заявили о том, что готовятся принять порядка 120 скаутов российских и иностранных клубов. Представитель оргкомитета сравнил ЧМ «большой ярмаркой талантов».

Будут играть спортсмены, некоторые из них станут участниками следующих Олимпийских игр, будущими звездами. Это о многом говорит. Показатель значимости этого мероприятия для хоккейного сообщества — ожидается приезд на Южный Урал более 120 скаутов. Из всех команд мира. Большинство из Северной Америки, которые «будут брать на карандаш» участников чемпионата. Это покупатели игроков, которые начнут определять будущее НХЛ и КХЛ уже совсем скоро. Если бы турнир был проходной, скаутов здесь бы не было. — рассказал в интервью «Губернии» член оргкомитета по проведению чемпионата мира, координатора проекта от минспорта Олег Мухаметзянов.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции.

Билеты и абонементы уже в продаже. Покупка возможна на сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и www.kassir.ru, а также через приложение.

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