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/ Эксклюзив от модельера из «Вещеворота» продемонстрируют в Кыштыме

Эксклюзив от модельера из «Вещеворота» продемонстрируют в Кыштыме

Южноуральцев приглашают на ярмарку
сегодня в 16:45
  |  Общество

4 и 5 августа в 16 километрах от Кыштыма состоится ярмарка «На рудниках». Ее уже в третий раз проведут в поселке Слюдорудник. Предполагается, что так удастся восстановить промышленную площадку и вдохнуть жизнь в индустриальную зону Южного Урала. Организаторы отмечают, что мероприятия такого формата — общемировая практика.

Есть множество примеров, когда на бывших заводах организовывали культурные биеннале. Мы решили также использовать наше природное наследие. К тому же Слюдорудник входит в туристический кластер: здесь развит и гостиничный, и спортивный элемент. — заявила в ходе пресс-конференции организатор ярмарки Анна Акимова.

В этом году ярмарка будет длиться два дня, а не один, как раньше, и готова принять около двух тысяч человек. Организаторы уточнили: акцент будет сделан на детско-родительскую тему. Для юных посетителей организуют специальные квесты, ориентированные на раздельный сбор мусора. На ярмарке будет функционировать театральная площадка, а также мастер-классы по рисованию звуком. Кроме того, в программу включили визит гештальт-терапевта, детского писателя Тамары Михеевой и даже модельера, которая создает наряды на базе одежды из «Вещеворота».

Символичным финалом мероприятия станет посаженное дерево, которое напомнит участникам об экологической направленности ярмарки.

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