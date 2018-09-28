/ Ведущие радио «Business FM» озвучат произведения Гоголя и Достоевского на книжной ярмарке

Мероприятие станет самым ярким литературным событием года.

Челябинцы услышат произведения Булгакова, Пушкина, Есенина и других поэтов и писателей на «Южноуральской книжной ярмарке». Отрывки из книг и стихотворения прочтут известные радиоведущие, голоса которых раньше долетали только из динамиков. Среди приглашенных — ведущие радио «Business FM», входящего в медиахолдинг ОТВ: Татьяна Шабурова и Александр Зайцев. Они решили участвовать дистанционно.

Все началось с того, что нас привлекли к фестивалю на Кировке, организованном ко Дню рождения города и 120-летию Публичной библиотеки. Я там читала сложное произведение современного автора Максиам Кантора, было вживую, очень волнительно. Потом нам предложили выбрать отрывок из какого-то классического произведения. Александр Зайцев выбрал Гоголя, а я — Достоевского, мою любимую повесть «Записки из мертвого дома». Мы сделали запись в нашей студии, 5 октября ее будут включать на площадке перед библиотекой без нашего участия. — рассказала сайту «Первый областной» Татьяна Шабурова.

Книжная ярмарка придумана Публичной библиотекой для популяризации чтения. В этом году запланированы презентации книг от 32 издательств, встречи с современными авторами — Мариной Степновой, Вадимом Пановым, Сергеем Кавтарадзе, Романом Грибановым, Максимом Бодягиным.

Кроме того, челябинца покажут фильмы об Анне Ахматовой, Владимире Маяковском и Корнее Чуковском, Борисе Пастернаке. Также будет презентован фильм южноуральского режиссера Ильи Белостоцкого «Бегство рогатых викингов». Он снят по книге Владислава Крапивина. Цена билета — 100 рублей, а вот ознакомиться с историями поэтов и писателей можно бесплатно.

«Южноуральская книжная ярмарка» начнется в понедельник, 1 октября, и завершится в субботу. Подробно ознакомиться с программой самого яркого литературного события года можно здесь.