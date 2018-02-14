Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.77 -0.25 71.17 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде

Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде

Эксперты назвали фаворитов встречи.
сегодня в 16:41
  |  Спорт

Сегодня, 14 февраля, начинаются хоккейные баталии на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Для команды из России первым станет матч группового этапа против сборной из Словакии. Российская команда по праву считается одним из главных фаворитов турнира. Встреча начнётся в 17:10 по челябинскому времени.

На лед выйдут:
Кошечкин (Сорокин);
1-я: Гавриков — Войнов, Мозякин — Дацюк — Ковальчук;
2-я: Нестеров — Марченко, Гусев — Шипачёв — Капризов;
3-я: Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Барабанов;
4-я: Киселевич, Телегин — Андронов — Калинин, Григоренко.

Спорт
120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале
12.02.2018
120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале
Общество
«Не могу сказать, что были проблемы». Хоккеисты «Южного Урала» летели на Ан-148 накануне трагедии
12.02.2018
«Не могу сказать, что были проблемы». Хоккеисты «Южного Урала» летели на Ан-148 накануне трагедии
Общество
Дворец спорта «Юность» обновили к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи
12.02.2018
Дворец спорта «Юность» обновили к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи
Спорт
Южноуральские хоккеисты подали апелляции на недопуск к Олимпиаде
06.02.2018
Южноуральские хоккеисты подали апелляции на недопуск к Олимпиаде
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Автовоз разбился на трассе М-5 в Челябинской области
сегодня в 20:06
Автовоз разбился на трассе М-5 в Челябинской области
Общество
Медиахолдинг «ОТВ» призывает помочь маленькой Вике слышать голос мамы
сегодня в 17:59
Медиахолдинг «ОТВ» призывает помочь маленькой Вике слышать голос мамы
Общество
«Помню только крик сестры». Пострадавшая в Грузии южноуральская туристка рассказала о трагедии
сегодня в 17:09
«Помню только крик сестры». Пострадавшая в Грузии южноуральская туристка рассказала о трагедии
Происшествия
Мужчина, который должен быть в изоляторе временного содержания, попался полиции
сегодня в 17:03
Мужчина, который должен быть в изоляторе временного содержания, попался полиции
Спорт
Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде
сегодня в 16:41
Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде
Общество
Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет
сегодня в 16:18
Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет
Общество
Образовательный центр для фермеров откроют на Южном Урале
сегодня в 16:10
Образовательный центр для фермеров откроют на Южном Урале
Общество
Самым быстрым российским провайдером стал «Дом.ru»
сегодня в 15:48
Самым быстрым российским провайдером стал «Дом.ru»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна