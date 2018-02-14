/ Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде

Эксперты назвали фаворитов встречи.

Сегодня, 14 февраля, начинаются хоккейные баталии на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Для команды из России первым станет матч группового этапа против сборной из Словакии. Российская команда по праву считается одним из главных фаворитов турнира. Встреча начнётся в 17:10 по челябинскому времени.

На лед выйдут:

Кошечкин (Сорокин);

1-я: Гавриков — Войнов, Мозякин — Дацюк — Ковальчук;

2-я: Нестеров — Марченко, Гусев — Шипачёв — Капризов;

3-я: Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Барабанов;

4-я: Киселевич, Телегин — Андронов — Калинин, Григоренко.