Скалолазка Елена Красовская из Миасса стала призером чемпионата России

На соревнованиях в Воронеже она завоевала серебро в двоеборье

На чемпионате России по скалолазанию в Воронеже отличилась спортсменка из Миасса Елена Красовская. Она завоевала серебряную медаль в двоеборье — олимпийской дисциплине скалолазания. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны, сообщает Федерация скалолазания России.

Лучшие скалолазы страны боролись за победу в двоеборье в течение двух дней. В первый день прошли квалификационные состязания, по итогам которых в финал выходили восемь сильнейших спортсменов.

Во второй день участникам предстояло выступить на четырех коротких трассах в боулдеринге, а после небольшого перерыва — в лазании на трудность. Здесь перед претендентами была трасса высотой 18 метров с четырьмя десятками перехватов. На ее прохождение давалось шесть минут и одна попытка.

«Абсолютно одинаковые результаты в боулдеринге показали Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Елена Красовская (Челябинская область). Они смогли пролезть три из четырех боулдеров, причем потратив на это одно и то же количество попыток. Они разделили первую строчку после данного вида, оставив интригу на потом», — сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

Выше всех в лазании на трудность в итоге удалось вылезти Фахритдиновой. Она сорвалась при попытке сделать предпоследний перехват. И этот «пролаз» оказался победным! Чемпионкой России в данной дисциплине она стала впервые.

Скалолазание. Чемпионат России. Женщины. Двоеборье:

1. Динара Фахритдинова (ЯНАО).

2. Елена Красовская (Челябинская область).

3. Анастасия Зайкова (Новосибирская область).

Елена Красовская из Миасса стала серебряным призером. Теперь у нее полный комплект наград: в прошлом году было золото, а на самом первом турнире — бронза. В аналогичной дисциплине среди мужчин победу одержал Сергей Лужецкий из Воронежской области. Он опередил Сергея Скородумова (Санкт-Петербург) и Егора Дулуба (Калининградская область).